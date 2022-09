Les films québécois de l’été 

L’été est toujours synonyme de grosses sorties cinéma. Après plusieurs reports de lancements de films, nos salles reprennent la cadence et espèrent profiter de la saison faste pour attirer les cinéphiles. Chose certaine, les titres intéressants ne manqueront pas. Voici quelques longs métrages d’ici qu’on attend avec impatience.

La ville d’un rêve

Documentaire

La présence de Jeanne Mance plane sur l’œuvre de la réalisatrice Annabel Loyola. Les mémoires cachées de l’infirmière pionnière se retrouvent au cœur de ce nouveau documentaire qui fantasme un Montréal différent et plus humain. Un voyage singulier entre hier et aujourd’hui, d’où émanent les figures de Pascale Bussières et d’Alexis Martin. Sortie le 27 mai

Courtoisie Arabesque Films

Babysitter

Comédie

La femme de mon frère avait épaté la planète cinéma en 2019. Pour sa seconde réalisation, Monia Chokri transpose la pièce de théâtre de Catherine Léger (qui en signe l’adaptation à l’écran) s’intéressant aux aléas d’un couple en pleine crise existentielle. Pendant que monsieur (Patrick Hivon) tente d’expier une faute en écrivant des lettres d’excuses aux femmes, madame (Monia Chokri) doit trouver une façon d’exister hors de la maternité. Un conte magique et coloré, doté de dialogues hilarants. Sortie le 3 juin

Coda: Life With Music

Drame

Tourné à Montréal et réalisé par Claude Lalonde à partir d’un scénario de Louis Godbout, cet opus inspirant sur un pianiste qui a le trac offre un beau rôle à Patrick Stewart (oui, oui, celui de Star Trek et X-Men), lequel donne la réplique à Katie Holmes. Sortie le 3 juin

Courtoisie Filmoption International

Le lac des hommes

Documentaire

Une famille cicatrise ses plaies autour de la pêche dans ce documentaire émouvant de Marie-Geneviève Chabot, qui permet à des fils de confronter leur père trop longtemps absent. Lorsque la parole libère. Sortie le 10 juin

Courtoisie Les Films du 3 Mars

Pas d’chicane dans ma cabane

Famille

Dans la lignée des Contes pour tous se dessine ce film familial sur le quotidien de Justine (Charlotte St-Martin), 12 ans, qui tente de régler la tension qui règne à la maison en créant son propre tribunal avec ses ami.e.s! Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant, qui lui donnent la réplique, n’auront qu’à bien se tenir. Une première réalisation pour Sandrine Brodeur-Desrosiers, qu’elle a coscénarisée avec Maryse Latendresse. Sortie le 10 juin

Courtoisie Axia Films

Arsenault & fils

Suspense

Une décennie après le triomphe de Camion, le cinéaste Rafaël Ouellet renoue avec le drame familial. Son nouveau scénario apparaît cependant beaucoup plus sombre, alors qu’un clan tissé serré est mêlé à des activités illicites. Il émane du James Gray dans ce portrait nuancé de la condition humaine et des relations conflictuelles entre deux frères (Guillaume Cyr et Pierre-Paul Alain) à la croisée des chemins. La distribution cinq étoiles comprend également Karine Vanasse, Luc Picard, Micheline Lanctôt et Julien Poulin, en patriarche inébranlable. Sortie le 17 juin

Courtoisie MK2 Mile End

Lignes de fuite

Comédie dramatique

Catherine Chabot a le vent dans les voiles. Secondée à la réalisation par Miryam Bouchard (Mon cirque à moi) et à la scénarisation par Émile Gaudreault (De père en flic), elle adapte sa propre pièce de théâtre, qui porte sur les retrouvailles entre trois amies du secondaire. Après des débuts festifs, le reste de la soirée s’annonce beaucoup plus explosif. Au jeu, la révélation du long métrage Menteur forme un trio pimenté aux côtés de Mariana Mazza et de Léane Labrèche-Dor. Sortie le 6 juillet

Courtoisie Films Séville

Confessions

Thriller

À la fois tueur à gages prolifique et indicateur de police, Gérald Gallant n’en est pas à un paradoxe près. Le cinéaste Luc Picard et le scénariste Sylvain Guy (Mafia Inc., Louis Cyr) tentent de percer les secrets du criminel notoire dans ce drame sombre et violent, s’inspirant d’une histoire vraie. Le metteur en scène interprète le rôle principal et il est entouré d’un casting béton réunissant Éveline Gélinas, Maxim Gaudette, Sandrine Bisson, Catherine De Léan et David La Haye, celui-ci se glissant dans la peau d’un personnage inoubliable. Sortie le 20 juillet

Courtoisie Films Opale

Arlette

Comédie

C’est le grand retour au cinéma de Maripier Morin, quatre ans après La chute de l’empire américain, de Denys Arcand. Elle revêt les traits d’une ministre de la Culture dans le plus récent long métrage de Mariloup Wolfe. Le scénario signé par Marie Vien aborde le pouvoir de l’image, et il met également en vedette Gilbert Sicotte, Paul Ahmarani et Benoît Brière. Sortie le 5 août

Courtoisie Films Opale

Les tricheurs

Comédie

L’été rime avec golf. Celui qui se joue entre ami.e.s. Mais que faire lorsqu’un inconnu se joint à la partie et qu’il se met à poser beaucoup de questions? C’est le canevas de ce huis clos en plein air qui semble s’abreuver aux sources de la satire et qui compte dans ses rangs Christine Beaulieu, Benoît Gouin, Alexandre Goyette et Steve Laplante (déjà au générique de Babysitter). S’il faut se fier à sa précédente création, Mont Foster (2020), Louis Godbout s’amusera avec son script à faire voler en éclats les apparences. Sortie le 12 août

Courtoisie K-Films Amérique

Un été comme ça

Drame

La saison estivale s’annonce chaude, à l’image du nouveau film de Denis Côté, qui a été présenté en première mondiale à Berlin, en février. Réunies dans une maison de repos, trois femmes (Larissa Corriveau, Laure Giappiconi et Aude Mathieu) parlent de leur sexualité et de leurs malaises. Ce ne sont pas les images mais bien les mots qui dominent le récit, bénéficiant de la prose unique de son auteur, qui surprend constamment les cinéphiles avec des ovnis hors norme. Sortie le 19 août

Courtoisie Maison4tiers

Tu te souviendras de moi

Drame

Cette adaptation de la pièce de François Archambault sur un historien qui perd la mémoire devait prendre l’affiche le 20 mars 2020. Sa sortie a été maintes fois remise aux calendes grecques à cause de la pandémie, mais elle n’a pas pour autant été oubliée: l’œuvre est finalement annoncée pour cet été. Le metteur en scène Éric Tessier a notamment convié pour l’occasion Rémy Girard, Julie Le Breton, Karelle Tremblay et France Castel. Date de sortie à confirmer