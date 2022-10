«Rêves d’Afrique»: un documentaire optimiste

Pour le 50e anniversaire des Grands Explorateurs, le film Rêves d’Afrique, des réalisateurs et globe-trotteurs Milan Bihlmann et Muammer Yilmaz, sera projeté dans 21 salles à travers le Québec, dont deux à Montréal.

Surnommés «les voyageurs optimistes», Milan et Muammer débutent leur voyage à Cape Town, en Afrique du Sud, pour remonter jusqu’en Éthiopie. «L’itinéraire n’est pas du tout fixé, on se laisse surprendre par le voyage», nous raconte la voix de Milan Bihlmann au début du film.

Milan Bihlmann et Muammer Yilmaz dans leur documentaire « Rêves d’Afrique »

Dans le documentaire, on peut voir les deux globe-trotteurs rencontrer une multitude de peuples africains. Au sein des sept pays et 8000 kilomètres traversés, ils poseront souvent cette question aux habitants rencontrés: «Quel est ton rêve?».

L’idée du documentaire est de renvoyer quelque chose de positif et de solidaire à l’écran. Par exemple, au Zimbabwe, ils refont le toit de la maison de l’habitante qui les a hébergés. Leur devise: «Moins l’on s’occupe de soi, plus on peut s’occuper des autres».

Connus à l’échelle mondiale pour leur documentaire Le tour du monde en 80 jours sans un centime en 2017, ces deux aventuriers refont preuve d’humanisme dans ce nouveau film en gagnant la confiance des hommes et des femmes croisés sur leur route.

Extrait du documentaire « Rêves d’Afrique »

«Ce magnifique documentaire est une œuvre où se mêlent générosité, solidarité et bienveillance», indiquent Les Grands Explorateurs par voie de communiqué.

Rêves d’Afrique sera présenté le 23 octobre à 13h à l’auditorium du Collège Ahuntsic ainsi que le 27 octobre à 19h30 à la salle Désilet de Rivière-des-Prairies.

À partir du 2 novembre, l’intégralité des films des Grands Explorateurs sera disponible en ligne. On peut notamment y retrouver Sur le chemin de l’Iran, un documentaire de Danielle et Gilles Hubert, qui ont parcouru pendant sept mois plus de 20 000 km en Iran. «Grâce au carnet de route de Danielle et Gilles, vous comprendrez mieux les nuances de ce pays et découvrirez le vrai visage de son peuple», peut-on lire dans le synopsis du documentaire.

Pour plus d’informations sur le calendrier des représentations en salle ou en ligne, consulter lesgrandsexplorateurs.com.