Le Montréalais Adrien Morot gagne un Oscar

Le Montréalais Adrien Morot remporte un premier Oscar en carrière. Récompensé dans la catégorie maquillage et coiffure pour son travail sur The Whale, il est monté dimanche soir sur la scène du Dolby Theatre d’Hollywood avec ses collègues Judy Chin et Anne-Marie Bradley.

L’artiste maquilleur a pu adresser quelques mots (en anglais) à la foule durant un bref discours.

Adrien Morot avait été nommé en 2011 dans la même catégorie, cette fois pour le film Barney’s Version. Par le passé, il a entre autres travaillé sur des films québécois tels que C.R.A.Z.Y. et Bon Cop Bad Cop ainsi que sur des productions américaines comme The Revenant et X-Men: Days of Future Past.

The Whale de Darren Aronofsky a également mérité à Brendan Fraser la statuette du meilleur acteur. Hong Chau était quant à elle nommée comme meilleure actrice dans un rôle de soutien. Le film raconte les derniers jours d’un professeur de littérature obèse qui espère reconnecter avec sa fille adolescente.

Avec 11 citations, Everything Everywhere All at Once était en tête des nominations de cette 95e cérémonie des Oscars, qui était animée par Jimmy Kimmel. Le long métrage a remporté sept trophées, soit trois prix d’interprétation (pour Ke Huy Kang, Michelle Yeoh et Jamie Lee Curtis) et les prix de meilleur film, de meilleur scénario, de meilleur réalisateur (pour le duo Daniel Kwan et Daniel Scheinert) ainsi que de meilleur montage.

Par ailleurs, les Canadiennes Wendy Tilby et Amanda Forbis étaient nommées pour le meilleur court métrage d’animation avec le film de l’ONF The Flying Sailor (Le matelot volant).