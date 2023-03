La comédienne Louisette Dussault est décédée

La comédienne Louisette Dussault est morte à l’âge de 82 ans en présence de ses deux filles. Elle est connue pour plusieurs de ses rôles, notamment pour son interprétation de la souris verte dans l’émission «Dix moutons, neuf moineaux… et une souris verte» qu’elle a jouée pendant cinq ans, de 1966 à 1971.

En plus de ce rôle à la télévision, la comédienne féministe a joué dans de nombreuses pièces de théâtre considérées controversées à l’époque. Après avoir fait ses études à l’École nationale durant la Révolution tranquille des années 1960, elle participe notamment à la première lecture publique des Belles-soeurs de Michel Tremblay en 1968. Elle joue aussi un rôle principal dans Demain matin, Montréal m’attend, comédie musicale du même auteur où des prostituées, des membres de la mafia et des homosexuels sont représentés sur scène, et dans Les fées ont soif de Denise Boucher.

Elle a gagné plusieurs prix et honneurs lors de sa longue carrière, qui aura durée une trentaine d’années. Elle remporte deux prix en 1982 à Sitges, en Espagne, et à Alger pour Moman, pièce qu’elle a écrite et dans laquelle elle a joué tous les personnages sur scène. Plus tard, elle sera nomination aux prix Gémeaux en 1992 et 1993 pour son rôle de Marilyn, femme de ménage qui finira mairesse de Montréal dans le téléroman Marilyn.