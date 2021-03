18 produits brassicoles québécois à découvrir

Le dynamisme de l’industrie brassicole est retentissant. La grande curiosité des amateurs inspirent les microbrasseries à innover pour surprendre, tant par la diversité que la complexité de leurs produits. Plus élaborée, sophistiquée et éclatée, la bière québécoise a tout pour étancher notre soif de découverte.

Lexique du monde de la bière et des brasseurs. L’univers de la bière est riche et possède un langage qui lui est propre. Voici un petit lexique simple et précis pour mieux comprendre les particularités du vocabulaire brassicole.

IPA : I ndia P ale A le. Bière qui met le houblon en vedette. Le houblon est une plante grimpante aux apparences de cannabis qui constitue le principal aromate de la bière. Ses huiles et acides à la base de la cocotte­­­ confèrent à la bière amertume et arômes pouvant être floraux, herbacés, épicés, fruités, boisés ou résineux.

Représente la céréale, principalement l’orge. Procure à la bière les sucres qui rendent la fermentation possible en plus de lui dicter sa couleur. Lager : Regroupe plusieurs styles de bières dont la fermentation se produit à basse température.

Regroupe plusieurs styles de bières dont la fermentation se produit à basse température. Ale : Grande famille de bière qui regroupe plusieurs styles de bières dont la fermentation se produit à haute température.

Grande famille de bière qui regroupe plusieurs styles de bières dont la fermentation se produit à haute température. Saison : Style de bière d’origine belge aux arômes de fermentation prononcés, souvent épicés, voire poivrés. Très effervescente, le plus souvent blonde et non filtrée.

Style de bière d’origine belge aux arômes de fermentation prononcés, souvent épicés, voire poivrés. Très effervescente, le plus souvent blonde et non filtrée. Blanche : Bière blonde renfermant beaucoup de blé, ce qui lui donne une apparence blanchâtre.

Bière blonde renfermant beaucoup de blé, ce qui lui donne une apparence blanchâtre. IBU : I nternational B itterness U nits : Unité de mesure de l’amertume d’une bière.

nternational itterness nits : Unité de mesure de l’amertume d’une bière. Effervescence : Le niveau d’effervescence d’une bière correspond à son pétillement.

Maintenant, place à la découverte. À la vôtre!

Mlle Mathilde

BRASSEURS DU MOULIN

Beloeil

La légende s’écrit une gorgée à la fois…

La Mlle Mathilde des Brasseurs du Moulin est une bière de type saison. Sa bouche onctueuse est ponctuée de touches d’agrumes et de coriandre. L’utilisation de levures belges de type saison procure aussi à cette bière des notes de fruits tropicaux.

La Mlle Mathilde est une bière rose légèrement trouble mettant en valeur le cassis biologique utilisé en entier. En bouche, on détecte les arômes typiques d’une bière blanche, à laquelle le cassis ajoute une touche presque vinicole, de même qu’une pointe d’acidité rafraîchissante. Brasseurs du Moulin s’approvisionne auprès du fournisseur local Couleurs Cassis de St-Antoine-sur-Richelieu pour réaliser ce produit.

Type : Saison aux fruits

Couleur : Blanche

IBU : Aucun

Taux d’alcool : 5 % alc. /vol.

Saison

LOOP

Montréal

Chaque gorgée égaiera vos soirées, en plus de faire un pied de nez au gaspillage alimentaire.

Du jus de gingembre frais, ça décoiffe! Rien à voir avec les tranches roses qu’on retrouve à côté du wasabi. Combiné au vif du jus de citron, c’est l’équilibre parfait des saveurs, le bonheur en bouche, un baume pour l’esprit. À la fois vive, acidulée, légèrement piquante et parfumée, la Saison sure au citron et gingembre de Loop invite à la découverte. Comme personne ne veut du pain de la veille, cette bière sure et festive redonne espoir à tous ces grains négligés.

Loop est l’un des quatre membres du Collectif Brassicole Ensemble. Située à Boucherville, la brasserie certifiée B CorpTM répond aux plus hautes normes en matière de transparence et de responsabilité sociale et environnementale.

Type : Saison citron et gingembre

Taux d’alcool : 3.5% alc. /vol.

Hop!

MICROBRASSERIE VAGABOND

Notre-Dame-de-l’Île-Perrot

Parce que la vie n’attend pas, Vagabond propose l’aventure dans chacune de leurs bières biologiques.

Voici Hop! de la Microbrasserie Vagabond. La nouvelle nano IPA propose une envolée de saveurs dans un ciel houblonné. Cette bière blonde légèrement voilée titre seulement 2,5 % d’alcool et offre un goût pleinement fruité. Suivez ce vent de légèreté et laissez-vous émerveiller par une palette d’arômes colorés de la Microbrasserie Vagabond!

Vagabond est l’un des quatre membres du Collectif Brassicole Ensemble. Située à Boucherville, la brasserie certifiée B CorpTM répond aux plus hautes normes en matière de transparence et de responsabilité sociale et environnementale.

Inspiration : Les couleurs de la vie

Type : Nano IPA

IBU : 24

Taux d’alcool : 2,5% alc. /vol.

Tangram

BRASSERIE TANGRAM

Candiac

Parce que, finalement, une bonne bière est le prélude d’un bon moment!

Tangram, parce que bien que la bière existe depuis des millénaires, elle ne cesse de se réinventer et de prendre de nouvelles formes surprenantes.

Comme le jeu qui consiste à assembler sept pièces pour créer différentes formes, les bières signées Tangram, toutes biologiques, sont la somme d’une expérimentation d’ingrédients. Des pièces de jeu amalgamées pour créer des produits qui éveilleront vos papilles.

Tangram est l’un des quatre membres du Collectif Brassicole Ensemble. Située à Boucherville, la brasserie certifiée B CorpTM répond aux plus hautes normes en matière de transparence et de responsabilité sociale et environnementale.

Types : Neipa, Session IPS, Double IPA disponbiles

IBU : 45 à 70

Taux d’alcool : 4,5 à 8% alc. /vol.

B2

MICROBRASSERIE BEEMER

Roberval

Là où la qualité de l’eau fait l’exeption des bières!

Issue de la Microbrasserie Beemer à Roberval au Lac-St-Jean, la B2 est créée en collaboration avec l’acteur québécois Jeff Boudreault. Une magnifique IPA de 6.5 % d’alcool débordante de saveurs.

La belle ambrée de 50 IBU est typique du style, amère juste à point et résineuse comme il se doit. Construite à partir de différents houblons, dont le Cascades qui fait ressortir son côté floral et pamplemousse, la succulente B2 saura se faire apprécier de tout bon amateur de IPA.

Type : IPA

IBU : 50

Taux d’alcool : 6,5% alc. /vol.

Acéphale

BRASSEURS DU MOULIN

Beloeil

La légende s’écrit une gorgée à la fois…

L’Acéphale est la bière vedette des Brasseurs du Moulin! En la dégustant, vous comprendrez facilement pourquoi elle se nomme ainsi! Au nez vous percevrez de forts effluves d’agrumes. Le corps jaune trouble de la bière aide à mettre en valeur le profil aromatique des houblons utilisés, créant un généreux bouquet d’agrumes et de fruits exotiques.

Son corps est rond et juteux et en bouche on détecte d’intenses arômes d’orange, de pamplemousse et de fruits de la passion. Légère, l’Acéphale ne laisse que très peu de trace d’amertume en arrière-goût, ce qui en fait une boisson désaltérante sans pareil! La finale résineuse dégage une faible amertume et on en redemande!

Type : NEIPA

Couleur : Blonde

IBU : Aucun

Taux d’alcool : 5% alc. /vol.

Beluette

MICROBRASSERIE DU LAC SAINT-JEAN

Saint-Gédéon

Des saveurs qui ne passent pas inaperçus. Rien de traditionnel!

Cette bière sure aux bleuets rend honneur aux bleuets sauvages de la région. Ces derniers lui confèrent sa couleur distinctive finement bleutée et ses notes mielleuses. Une surette très douce et accessible qui saura plaire à un large public.

La Microbrasserie du Lac est fièrement établie à Saint-Gédéon, tout près des plages du Lac Saint-Jean, de la Véloroute des Bleuets et du Parc national de la Pointe-Taillon. Avec sa grande boutique, son bistrot et sa magnifique terrasse champêtre, le lieu est idéal pour la clientèle locale et touristique désireuse de découvrir des produits brassicoles uniques.

Couleur : Légèrement bleutée

IBU : Aucun

Taux d’alcool : 5,5% alc. /vol.

HAZY

OVERHOP, BRASSERIE ARTISANALE

Saint-Jean-sur-Richelieu

Des bières artisanales jusqu’à l’os!

Le mélange parfait de houblons permet d’obtenir cette fameuse saveur tropicale recherchée de la bière la plus populaire de la brasserie. Avec ses 6.5 % d’alcool, son taux d’amertume de 50 IBU et le processus de DDH – Double Dry Hopping, houblonnage à cru en français, indiquant que le brasseur a procédé à une seconde fournée de houblon à froid – la Hazy offre une explosion d’arômes.

Brassée à l’usine de Saint-Jean-sur-Richelieu et distribuée partout au Québec, elle se boit bien en toutes saisons. Fish & chips, poulet frit, hamburger, nachos et tarte au citron sont autant de suggestions d’accords mets et bière proposés par les propriétaires, Paty et Tati.

Originaire du Brésil, la gang de la Microbrasserie OverHop Bières Artisanales fut l’une des premières de la province à brasser une NEIPA. Cette bière est fermentée avec la levure Vermont, ce qui lui donne un goût fort d’ananas.

Type : IPA

Taux d’alcool : 6,5% alc. /vol.

IBU : 50

Boldwin

BIÈRE BOLDWIN

Boucherville

Exaltés et curieux.

Biologiques, artisanales et d’approvisionnement local. Les bières Boldwin sont le fruit de notre terroir, brassées à partir de malts biologiques québécois. La gamme régulière compte maintenant neuf bières artisanales, parmi lesquelles on retrouve l’Atlantique, une NEIPA qui sortira au mois d’avril 2021. Sur chaque emballage, figurent une illustration et une poésie créées par l’artiste et poète Éliot B. Lafrenière afin de rendre hommage à la culture de chez nous.

Boldwin est l’un des quatre membres du Collectif Brassicole Ensemble. Située à Boucherville, la brasserie certifiée B CorpTM répond aux plus hautes normes en matière de transparence et de responsabilité sociale et environnementale.

Saint-Patrick

MICROBRASSERIE TROIS-LACS

Vaudreuil-Dorion

Cheers! Et vive la Saint-Patrick… À l’année!

Cette bière rousse, de la Microbrasserie Trois-Lacs, est sans l’ombre d’un doute un clin d’œil aux Irlandais et à cette fête célébrée un peu partout dans le monde en mars chaque année.

Elle offre des notes de pain grillé, de café et laisse une belle rondeur en bouche. Sa faible amertume met spécialement en valeur la céréale rôtie, rappelant une journée d’automne passée au champ. La levure irlandaise, combinée à une faible gazéification, font de cette bière un plaisir bien mérité pour les papilles ayant soif de voyager vers d’autres continents.

Couleur : Rousse

IBU : 25

Taux d’alcool : 5% alc. /vol.

La Péteuse

BRASSERIE MALTCO

Québec

Celle qui contient du vin!

La Péteuse de la Brasserie Maltco est une bière unique créée à base de seigle et de Sauvignon blanc. Contrairement à ce qu’indique son nom, l’intention n’est pas de « péter de la broue », mais bien vous faire sursauter le palais avec ses arômes de noix de pin, de miel herbacé et de vin blanc.

Grâce à sa douceur en bouche, la Péteuse vous fera vivre une expérience sensorielle sans pareil. Une bière qui se boit seule ou en accompagnement pour rehausser son goût.

Type : Ale au Sauvignon

IBU : 18

Taux d’alcool : 6,6% al. /vol.

Kölsch Red Spark

MICROBRASSERIE CARDINAL

Hudson

Un lieu où la bière artisanale et la communauté se rencontrent.

La Kölsch Red Spark est une ale de style allemande, claire et cramoisie, à la mousse blanche crémeuse. Ses saveurs rappellent celles des lagers pâles et complexes.

Facile à boire, la Ale Red Spark, de la Microbrasserie Cardinal, présente des arômes de pomme et de poire, avec un soupçon de fines herbes et de miel. Son amertume modérée est bien balancée par ses notes sucrées, ce qui en fait la bière parfaite pour des après-midis ensoleillés sur le quai ou des soirées chaleureuses au coin du feu.

Type : Ale

IBU : 23

Taux d’alcool : 5%

Alewife

PIT CARIBOU

L’Anse-à-Beaufils

Hommage aux femmes dans l’histoire de la bière.

Nouveauté de la Microbrasserie Pit Caribou en édition limitée, la Alewife est une pale ale anglaise classique infusée au thé Earl Gray. Ses arômes floraux et herbacés dévoilent une pointe d’amertume en finale. Conçue par l’équipe féminine de Pit Caribou, cette bière se veut un hommage aux femmes dans l’histoire de la bière.

La Microbrasserie Pit Caribou offre des bières artisanales depuis 2007. Brassées à L’Anse-à-Beaufils, elles sont à l’image des gens de la Gaspésie : authentiques et rafraîchissantes! La Alewife est disponible chez les détaillants Métro et les dépanneurs spécialisés en bières.

Type : Pale Ale

Couleur : Jaune dorée

Taux d’alcool : 5% alc. /vol.

Allez Pou-Pou

BIÈRES DES CANTONS

Cantons-de-l’Est

Une bière destinée aux amateurs de vélo.

Allez Pou-Pou est une bière blonde biologique, bien houblonnée et sèche de la Microbrasserie Bières des Cantons. En bouche, la céréale délicate est traversée par des saveurs houblonnées d’agrumes et de fruits. La bière se conclut sur une finale modérément amère, mais assurément désaltérante.

Clin d’œil à Raymond «Pou-Pou» Poulidor (1936 -2019), légende du cyclisme français, cette session IPA est destinée à tous les amateurs de vélo.

Type : Session IPA

Couleur : Blonde

IBU : 30

Taux d’alcool : 4,5% alc. /vol.

St-Ambroise Pamplemousse

LES BIÈRES ST-AMBROISE MC AUSLAN

Montréal

Première microbrasserie au Québec.

Les bières St-Ambroise sont des bières spécialisées de renomée mondiale et élaborées à la perfection depuis 1989 par la Brasserie McAuslan.

Aromatique, la St-Ambroise Pamplemousse IPA charme par ses saveurs d’agrumes et sa robe dorée. Cette bière non filtrée et magnifiquement houblonnée est tout indiquée pour donner un avant-goût de la saison estivale. Offerte en canette ou en bouteille, il y a fort à parier que la St-Ambroise Pamplemousse IPA deviendra l’une de vos préférées toute l’année.

Type : IPA

IBU : 46

Taux d’alcool : 6,2 alc. /vol.

Vau-Do IPA

MICROBRASSERIE TROIS-LACS

Vaudeuil-Dorion

Fabriquant de bières au goût exceptionnel et de qualité supérieure!

Son nom est un clin d’œil au lieu de sa production, à Vaudreuil-Dorion dans le sud-ouest du Québec. Bien qu’elle porte ce titre évocateur, la Vau-Do IPA est inspirée des bières NEIPA de la Nouvelle-Angleterre. Son goût houblonné intense, balancé par une agréable amertume, présente des arômes qui font voyager.

Le côté parfumé et les saveurs des houblons américains font de cette IPA, de la Microbrasserie des Trois-Lacs, est une bonne bière tropicale à déguster en toutes saisons. Ce doux nectar issu du savoir-faire local est un incontournable!

Type : IPA

IBU : 40

Taux d’alcool : 7% alc. /vol.

La Tannante

BRASERIE MALTCO

Québec

Celle qui rend heureux

La Tannante de la Brasserie Maltco est une Weizen blanche douce et épicée à la fois. Ses saveurs de fruits mûrs, mariées à un léger soupçon de banane et une forte finale sur le blé et les épices, la rendent irrésistible.

La blanche Weizen est un style de bière très apprécié au Québec et la Tannante a ce petit quelque chose qui fait qu’on y revient. Avec son léger 4,7 % d’alcool, elle vous permettra de profiter des belles journées sur le bord de la piscine autant que des soirées festives entre amis!

Type : Weisen blanche

IBU : 18

Taux d’alcool : 4,7% alc. /vol.

L’Autre Laurentides

MICROBRASSERIE DU LIÈVRE

Mont-Laurier

Bière de nature!

Cette double NEIPA, de la Microbrasserie du Lièvre, offre d’emblée une texture onctueuse, suivie d’une bouffée d’alcool. La dominance des houblons apporte une belle diversité de saveurs fruitées, telles que l’orange, la mangue, l’ananas et le fruit de la passion. La finale herbacée vient chatouiller les papilles.

L’Autre Laurentides est une marque territoriale qui a pour objectif de faire connaître la MRC d’Antoine-Labelle. Par l’originalité collective et la foule d’opportunités dessinées par ses habitants de l’autre côté des artifices modernes, la campagne d’attractivité s’oriente autour des valeurs identitaires du territoire et de ses résidents.

Type : Double NEIPA

Couleur : Blonde Trouble

IBU : 52

Taux d’alcool : 8,4% alc. /vol.

Cyclope IPA

BRASSERIE DUNHAM

Dunham

Une série d’IPA incontournables aux houblons du Nouveau Monde à la robe dorée légèrement voilée et au taux d’alcool civilisé (5,7 %). Les différentes versions, de la Brasserie Dunham, présentent toujours un profil exotique rappelant les fruits tropicaux et les agrumes, agrémenté de notes florales.

À la fois sèche et dotée d’une amertume franche, voici la preuve qu’une bière peut présenter un caractère affirmé tout en restant rafraîchissante et passe-partout. Pour connaître les cultivars de houblon, il suffit de regarder l’inscription sous la cannette!

Type : IPA

IBU : 60

Taux d’alcool : 5,7 alc. /vol.

Shawbridge

MICROBRASSERIE SHAWBRIDGE

Laurentides

Des produits locaux de qualité élaborés par une équipe de bons vivants passionnés!

La IPA 117 porte bien son nom quand on pense à l’étendue de saveurs qu’elle offre. Des notes d’agrumes bien présentes, grâce aux huiles essentielles en provenance de cinq houblons différents et, surtout, une petite touche d’amertume qui fait du bien. Ses arômes se développent avec le temps, ainsi vous gagnerez à la boire tranquillement.

La Microbrasserie Charcuteries Shawbridge propose des produits locaux de qualité élaborés par une équipe de bons vivants passionnés.

Type : IPA

IBU : 60

Taux d’alcool : 5,8% alc. /vol.

La Ferme – Brasserie rurale

BRASSERIE RURALE LA FERME

Shefford

Une brasserie qui récolte les bières qu’elle sème!

La brasserie La Ferme, c’est avant tout l’expression du terroir à travers des bières élaborées avec créativité et élégance. Ces artisans brassicoles cultivent les céréales et le houblon biologiques directement sur leurs terres, en plus de collaborer avec une multitude d’agriculteurs de la région pour l’approvisionnement en fruits, aromates et céréales. Plus d’une dizaine de bières disponibles de type régulières et saisonnières,

La magnifique terrasse aménagée à côté de la brasserie permet de déguster les délicieuses bières tout en admirant le vallon verdoyant qui s’étend au pied du Mont Shefford. Venez profiter du paysage, une bière à la main!

La Fraîchier

BRASSERIE MALTCO

Québec

Des bières pour vivre une expérience des plus excitantes à tous ceux et celles qui osent sortir des sentiers et des champs battus.

La Fraîchier de la Brasserie Maltco est une NEIPA (IPA du Nord-Est) inspirée des artisans brasseurs de la Nouvelle-Angleterre. Cette bière de 6,1 % d’alcool se distingue par ses saveurs prononcées de fruits tropicaux, d’agrumes et de houblon frais.

Les connaisseurs du style apprécient énormément la Fraîchier pour sa versatilité, autant que pour ses saveurs qui explosent en bouche. Voilée et juteuse sans être bourrative, elle est le parfait mélange pour se faire demander « une autre svp! ».

Type : NEIPA (IPA du Nord-Est)

IBU : 51

Taux d’alcool : 6,1% alc. /vol.

Route 8

MICROBRASSERIE ROUTE 8

Lanaudière

Le terroir et la qualité avant tout !

C’est avec plaisir que nous vous présentons la nouvelle division de la Famille Constantin : La microbrasserie Route 8. Depuis maintenant quatre générations, l’entreprise a à cœur d’offrir des produits de qualité et un service attentionné. Ce nouveau projet ne fait d’ailleurs pas exception! Les bières, concoctées avec des produits agroalimentaires soigneusement sélectionnés, surprendront vos papilles et sauront satisfaire autant les traditionnalistes que la nouvelle génération.

Chacune des cinq bières élaborées par le brasseur fait honneur à l’histoire de la famille. À travers ses produits, découvrez leurs prédécesseurs, ceux qui leur ont transmis la passion et les valeurs nécessaires afin d’amener les gens vers une expérience de microbrasserie différente, en les rassemblant autour d’un verre. Santé!

Types : Ale & Strong Ale

Taux d’alcool : 5 et 8% alc. /vol.

En espérant que ces propositions sauront guider votre exploration de cet univers passionnant en constante évolution.

Bonne dégustation!

