Métro x Trente présente Frédérique Savard et Frédéric Aubin

Le duo derrière l’agence Voyage Grand V nous invite à voyager local en lançant La Chaise Pliante Tour et en organisant des retraites au Québec.

Moteur de motivation

On a dû se réinventer en mode local lorsque la pandémie a ébranlé l’industrie du voyage. C’était important pour nous d’encourager les vignobles et les microbrasseries d’ici. C’est comme ça que sont nés les forfaits soirées d’humour, qu’on organise en collaboration avec Charles Pellerin & Cie.

Un(e) Montréalais(e) que vous admirez

Chloé Rochette du mouvement HappyFitness. On a appris à la connaitre en collaborant avec elle pour un projet de virée à nos tous débuts. Elle nous avait vraiment fait confiance. Elle est si ouverte et gentille. C’est le genre de personne avec qui nous pouvons discuter des hauts et des bas de notre compagnie. Elle va toujours comprendre, sans juger, et nous donner de bons conseils. Une belle découverte pour nous!

Inspiration

Frede: La vie culturelle montréalaise et l’ambiance conviviale de la ville, surtout l’été avec les nombreux festivals. Si je devais quitter Montréal, la foodie en moi s’ennuierait sûrement de la bonne nourriture. Et des gens, si accueillants et sympathiques!

Endroit préféré à Montréal

Frede: Mon copain vous dirait assurément la «Vague à Guy» [vague éternelle du fleuve, à la hauteur du parc des Rapides], où il va très souvent surfer. On a aussi redécouvert le Village au Pied-du-Courant cet été et ça a été un coup de cœur. On y a passé une soirée vraiment l’fun! On a dansé, on a bien mangé, on a regardé le coucher du soleil. Ça nous a fait décrocher et un peu oublier la COVID-19!

Votre quartier

Tétreaultville. C’est un secteur en plein développement. C’est agréable de découvrir les nouveaux commerces qui ouvrent tranquillement au fil du temps. Autre plus: nous sommes à quelques minutes à pied du bord de l’eau. Un beau coin pour aller promener notre chien!

Un endroit à découvrir à Tétreaultville

Le parc de la Promenade-Bellerive, situé au bord de l’eau. On s’y retrouve souvent pour faire du sport et des pique-niques. Il y a aussi deux restos très réputés dans notre coin qu’on apprécie particulièrement. La cantine urbaine Chez Simon, où on peut déguster une impressionnante sélection de bières qui ne sont offertes nulle part ailleurs. Et la bouffe est bonne! Il y a également Le Coq de l’Est, une rôtisserie très sympathique! Les différentes viandes rôties et les poutines y sont tout simplement excellentes.