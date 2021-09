Métro x Trente présente YiFang Hu (Eva)

La restauratrice YiFang Hu fait partie de la jeune génération d’entrepreneurs qui redynamisent le Chinatown avec des projets comme la Place des souhaits et le Marché asiatique.

Moteur de motivation

Les défis que les projets m’apportent et le sentiment d’accomplissement quand j’ai atteint mes objectifs. Je n’arrête pas tant que je vois qu’il y a encore des choses à améliorer. Quand je vois que personne ne prend les choses en main et qu’il doit pourtant y avoir des actions à poser, je me dis que je dois foncer.

Un projet qui vous tient à cœur

Ce sont deux projets sur lesquels je travaille pour essayer de redynamiser le Quartier chinois. La Place des souhaits, développée en collaboration avec le Quartier des spectacles, qui comporte une terrasse et une scène de spectacles, dont les couleurs et le design mettent en valeur la richesse de la culture asiatique. Il y a aussi le Marché asiatique, qui offre une foule d’activités et regroupe différents kiosques de restaurants qui font découvrir la gastronomie asiatique montréalaise. J’aime ce quartier. Pendant toute mon enfance, on allait manger dans ses restos, boire du bubble tea dans ses cafés… C’est vraiment un ancrage culturel pour la communauté asiatique, mais c’est aussi un endroit important pour la Ville de Montréal. Quand je me suis rendu compte qu’il commençait à décliner, entre autres en raison du manque de nouvelles générations de commerces, j’ai voulu m’impliquer.

Un(e) Montréalais(e) que vous admirez

C’est difficile de faire un choix. Je rencontre tant de gens qui sont inspirants à leur manière… Plus récemment, j’ai été impressionné par les restaurateurs qui ont su apporter les ajustements nécessaires, se réinventer et faire évoluer leur entreprise pendant la pandémie. Je sais que ce n’est pas simple à faire!

Inspiration

Il n’y a pas un lieu en particulier parce que la ville regorge d’endroits inspirants. Je dirais le Mile End et le Plateau, puisqu’on peut y profiter d’une grande diversité à tous points de vue. Le Vieux-Port est aussi un endroit si vivant. J’aime aussi le mont Royal pour son calme et sa magnifique vue sur Montréal.

Endroit préféré à Montréal

Le tronçon Shaughnessy; on y fait vraiment de belles découvertes. Il y a d’excellents petits restos où on mange très bien. Il y a également le Quartier chinois! Il me rappelle vraiment mon enfance! Quand j’y organise des événements, ça me fait chaud au cœur. Ce que j’apprécie le plus, c’est de voir les gens s’y promener en famille ou entre amis, et de constater qu’ils ont du plaisir. Ça me donne l’énergie pour continuer à m’impliquer et à toujours aller plus loin dans les projets que je veux entreprendre pour ce quartier.

Votre quartier

Griffintown. On est tout près du centre-ville, qui est, d’après moi, le quartier le plus vivant à Montréal. C’est parfait parce qu’on est à quelques minutes de l’action de la ville, tout en étant dans une ambiance plus calme, tranquille et loin de la nuisance sonore. On est aussi à deux pas du Vieux-Port et du quartier Saint-Henri. Griffintown est un quartier vraiment bien situé!

Un endroit à découvrir à Griffintown

La piste cyclable qui longe le canal. J’essaie d’y aller tous les jours. J’apprécie cette parcelle de nature. On a de l’eau, des arbres, des zones d’ombre; c’est vraiment agréable de s’y promener.