Sommet Climat: le gratin de Montréal prépare sa réponse au GIEC

De nombreux élus, entrepreneurs et experts de Montréal participeront au tout premier Sommet Climat Montréal le 3 mai prochain afin de réaliser les ambitions du plan climat de la Ville et répondre au plus récent rapport du GIEC.

La mairesse Valérie Plante donnera le coup d’envoi de l’événement, au Marché Bonsecours. Elle sera accompagnée des ministres fédéral et provincial de l’Environnement, Steven Guilbeault et Benoit Charette.

L’événement donnera les lignes directrices de ce que la Ville doit entreprendre pour accélérer sa lutte contre les changements climatiques. Il mettra aussi de l’avant la nécessité de la concertation et de la mobilisation des différents acteurs les atteindre.

Mobilisation pour la transition écologique

Acteurs économiques, politiques, philanthropiques, institutionnels et communautaires: tous seront réunis autour de la table pour discuter et collaborer ensemble dans la réalisation du plan climat de la Ville 2030.

«Ce sommet est l’occasion par excellence de se mobiliser et de démontrer la force de l’action de la communauté montréalaise et de son leadership en matière de transition écologique et d’adaptation», a déclaré la mairesse Plante dans un communiqué. «Nous travaillons étroitement avec nos grands partenaires pour accélérer la cadence dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques et sommes fiers de témoigner des avancements du Plan climat.»

Dans son plus récent rapport, le GIEC sonnait l’alarme quant à la nécessité d’une prise d’action dans les trois prochaines années. Il mentionnait l’importance d’une transition vers les transports actifs et électriques ainsi que la décarbonation du secteur immobilier d’ici 2050.

Québec avait annoncé fin mars un investissement de 117 M$ pour soutenir le Plan climat de la Ville de Montréal.

Immobilier, transport et entreprises

Les différents ateliers qui se dérouleront lors du Sommet Climat Montréal aborderont les solutions à prendre à l’échelle montréalaise. Ils parleront notamment de la décarbonation des bâtiments, de l’accélération de l’électrification de la mobilité et de l’écofiscalité. Des panels auront aussi lieu et aborderont les façons d’amorcer sa transition écologique et l’action climatique dans la relève entrepreneuriale.

Plus d’une trentaine d’experts, d’élus et de dirigeants d’entreprises prendront la parole au cours des activités organisées. Plus de 400 participants seront au Sommet Climat Montréal. À la suite du Sommet, le Gala du Conseil régional de l’environnement de Montréal aura lieu au même endroit.

Le directeur du Projet Cité de la mobilité durable chez Propulsion Québec, Victor Poudelet, animera l’atelier sur l’électrification de la mobilité. Il abordera les objectifs et les défis du déploiement de zones à zéro émission dans la métropole à l’horizon 2030.

«L’objectif est d’impliquer les différents acteurs de la société civile pour identifier les conditions gagnantes, les défis et opportunités qui vont émerger dans le déploiement de ce type d’initiative et de les écouter sur des suggestions ou des avenues qui pourraient être mis en place pour régler ce problème-là», dit-il. L’atelier se déroulera en deux temps. Un premier volet se fera avec les experts des différents milieux et sera suivi d’une discussion ouverte avec l’ensemble des participants.

Selon lui, il est important d’investir davantage dans le développement et le déploiement des technologies d’électrification de la mobilité.

Le directeur général du Conseil régional de l’environnement de Montréal, Emmanuel Rondia, sera aussi présent. Il animera un atelier sur l’adaptation aux changements climatiques et la résilience de la Ville.

«La question de l’adaptation est déjà présente à Montréal, […] mais il y a plein d’autres axes qui mériteraient une action plus rapide, comme le GIEC nous l’a rappelé», dit-il. La question de la gestion des eaux, des vagues de chaleur extrême ou encore les inondations y seront abordées. Le tout se fera sous le signe de la collaboration entre les différents acteurs.

L’évènement est organisé par la Ville de Montréal et le Partenariat Climat Montréal.