5 bienfaits insoupçonnés du yoga

Alors que le monde entier s’étire à l’occasion de la Journée internationale du yoga, on vous partage 5 avantages qu’une pratique assidue de cette discipline millénaire peut insuffler à notre quotidien.

La journée internationale du yoga a été instaurée en 2014 par l’Inde, qui détient son propre ministère du yoga. La plateforme YogaTribes souligne l’événement avec une table ronde et plusieurs classes de maître en webdiffusion. La conférence sera disponible en rediffusion pour tous. La programmation met l’accent sur les leçons apprises par la communauté ébranlée par la pandémie. «C’est l’occasion de comprendre comment les acteurs de l’industrie ont vécu cette période de fermeture difficile, et comment une pratique qui se fait en groupe dans un lieu physique s’est transposée au virtuel», indique Sophie Lymburner, fondatrice et directrice de YogaTribes.

L’entrepreneuse estime que le virtuel a permis d’accroître et de diversifier considérablement l’offre de yoga. «Cette transition a aussi eu du bon. Beaucoup d’enseignants ont d’ailleurs découvert de nouveaux créneaux et des manières innovantes de rejoindre leurs élèves», observe-t-elle.

La réputation du yoga comme étant une pratique complète et bénéfique pour la santé n’est plus à faire, et de nombreuses études scientifiques appuient maintenant la croyance. La philosophie cultive l’harmonie entre le corps et l’esprit à travers une vaste série de postures (asanas), de techniques de respiration (pranayama) et de méditation (dhyana), ainsi que la relaxation profonde. Si la pratique occidentale est davantage axée sur la forme physique, les exercices effectués se veulent, dans la pensée indienne, un moyen de préparer le corps à la méditation de longue durée.

Voici quelques-uns des nombreux bienfaits que la science attribue au yoga.

1 – Un complément idéal à l’ensemble des sports

«Le yoga n’est pas un choix d’activité par rapport à un autre, c’est un complément au jogging, au basketball et même pour ceux qui font peu ou pas du tout de sport», croit Sophie Lymburner. Discipline très complète et variée, on peut ajuster notre pratique de yoga en fonction de nos besoins d’activité, que ce soit pour décompresser et s’étirer après une séance de cardio ou pour augmenter sa force en pratiquant des équilibres sur les bras.

2 – Une meilleure conscience de son corps

Le yoga aiguise la proprioception, c’est-à-dire la perception du positionnement des différentes parties de notre corps dans l’espace et l’interoception, la capacité à percevoir nos niveaux d’activité physiologique. L’endurance, la force et la flexibilité sont également au rendez-vous.

3 – Un niveau d’énergie plus élevé

Les yogis se réveillent généralement avec plus d’énergie, car le yoga favorise un sommeil davantage réparateur. Après une leçon, des études démontrent que les pratiquants ont un niveau de concentration accru en accomplissant différentes tâches cognitives. Raison de plus pour aller au studio juste avant une journée de boulot.

4 – Une respiration plus ample

Une routine de yoga régulière donne une respiration plus calme au repos et plus aisée pendant l’exercise. La science avance également que la capacité pulmonaire et par conséquent, la performance athlétique, seraient augmentées.

5 – Une gestion efficace du stress

La respiration diaphragmatique propre à l’apprentissage du yoga calme le système nerveux en stimulant le système nerveux parasympathique, la partie responsable du repos, et en inhibant le système nerveux sympathique, l’état alerte. Ce mécanisme a pour effet d’abaisser le rythme cardiaque ainsi que la tension artérielle et de stimuler la digestion.