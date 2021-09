Varda Étienne se dévoile au nom de la diversité

La nouvelle collection automnale de Lingerie Emma célèbre la diversité corporelle sous toutes ses formes. Sept femmes inspirantes, dont Varda Étienne, posent fièrement en sous-vêtements sous le message «Le new normal, c’est vous». Et les photos sont époustouflantes!

L’entreprise québécoise spécialisée dans les dessous féminins a décidé de faire les choses différemment pour sa nouvelle campagne automnale. Elle offre avec fierté de nouveaux sous-vêtements pour toutes les femmes… afin qu’aucune ne se sente «hors norme».

La ligne comprend des soutiens-gorge et des culottes extensibles et de «tailles uniques» qui s’adaptent à une «variété de silhouettes». Ces sous-vêtements «sophistiqués» sont conçus pour être confortables et assurer un bon soutien, assure la marque de lingerie.

Un partenariat international

Lingerie Emma explique que ce projet est issu d’une association avec l’entreprise parisienne Chantelle. Fondée en 1876, celle-ci fabrique des vêtements «ultra-stretchs» qui épousent toutes les formes puisqu’ils sont plus élastiques.

«En s’inspirant d’un mode de vie plus libre, cette collection s’adresse aux rêveuses, aux audacieuses. La gamme SoftStretch, sous le signe de l’innovation, propose des soutiens-gorge et culottes “taille unique” qui s’adaptent parfaitement à une variété de silhouettes», ajoute-t-on.

La diversité corporelle à l’honneur

Sept femmes d’origines, de tailles et d’âges différents portent cette collection célébrant la positivité corporelle et l’empowerment féminin. On aime particulièrement la présence de Lolitta Dandoy, une personnalité Instagram survivante du cancer du sein, et Allison E. Lang, une mannequin avec un handicap physique.

On retrouve aussi la vedette de «Big Brother Célébrités» à l’attitude bien assumée, Varda Étienne. L’animatrice et femme d’affaires en met plein la vue dans un soutien-gorge rose fuchsia.

Les autres femmes en vedette dans cette magnifique campagne inclusive: Nadia Tranchemontagne, Téa Long, Lina Vandal et Amélie Simard. Voyez-les en images ci-dessous.

Nadia Tranchemontagne

Allison E.Lang

Lollita Dandoy

Lina Vandal

Téa Long

Amélie Simard

Varda Étienne

On pourra également lire les témoignages d’acceptation de soi et en apprendre sur leur cheminement «atypique» inspirant sur les différentes plateformes de la marque. À suivre!

Lingerie Emma se spécialise depuis dix ans dans la fabrication de maillots, de lingerie et de sous-vêtements féminins de tailles 32 AA à 52 N, et nous prouve qu’elle sait encore se renouveler.