Spa Humaniti: la sainte paix au centre-ville

À force de rester penché sur votre bureau de fortune à la maison, les nerfs dans le tapis à cause de la pandémie, vous avez certainement réveillé 2-3 tensions. Direction le nouveau havre de paix urbain, le spa Humaniti, qui promet de vous faire oublier le brouahah montréalais le temps d’une pause bien méritée.

Dès qu’on met les pieds au 9e étage du nouvel hôtel luxueux Humaniti, les doux effluves de chanvre appellent à la détente. Dans ce bel espace épuré à l’éclairage tamisé trône que des produits naturels fabriqués au Canada, dont quelques-uns au Québec, et un livre de la Québécoise Jennifer Brodeur, aka la visagiste d’Oprah et Karine Vanasse. Ouuuh! Ça promet.

C’est que la gourou beauté des célébrités s’est associée au spa pour créer une série de soins du visage dont «Le Chouchou», qui inclut une infusion d’herbes et de fleurs fraîches du Québec – de l’argousier au sapin Beaumier -, disponible exclusivement chez Humaniti (150 $). Elle y propose également ses produits beauté haut de gamme JB Skin Sävvi, vantés par les plus grandes beautitas.

Mais à défaut de croiser Jennifer, on se laisse guider par les employés du spa Humaniti qui nous accompagnent jusqu’au vestiaire (belle attention!), où se trouve notre peignoir, nos sandales, et une petite douceur. Tout le nécessaire est mis à notre disposition pour pouvoir se (re)faire une beauté minute pour retourner au bureau.

Le centre beauté du spa Humaniti – Gracieuseté

Une fois sorti, on peut se faire dorloter de la tête au pied. Le spa offre des soins des ongles (à partir de 30$), des massages suédois, thérapeutique ou aux pierres chaudes de 60 ou 90 minutes (à partir de 110$), des traitements d’épilation à la cire, et des soins du visage et du corps, bien sûr.

On a craqué pour le soin Detox, une exfoliation du corps en entier qui se termine par un massage crânien et de cheveux avec l’envoûtante huile hydratante de chanvre de la compagnie québécoise CHANV. On l’admet : on s’est endormi quelques secondes dans les mains de notre thérapeute. Oui, la déconnexion était totale.

«Plus que jamais, les clients recherchent des expériences exceptionnelles, affirme Mathieu Larochelle, directeur général de l’Hôtel Humaniti Montréal. Après une année très difficile, les gens veulent vraiment se faire plaisir et nous sommes convaincus que le Spa Humaniti est le cadre idéal pour ces expériences transformatrices. Le bien-être est au cœur de tout ce que nous faisons et notre spa est un havre de détente.»

Parmi les autres produits naturels utilisés sur place, on compte ceux de Huna Skin, de BKIND (Montréal) et les soins solaires de LASPA.

Un p’tit creux?

Si l’envie vous prend de casser la croûte entre deux soins, sachez qu’on peut vous livrer un petit goûter santé (et/ou un verre de champagne) du prestigieux restaurant de l’hôtel, le h3.

Spa Humaniti

340, rue de la Gauchetière Ouest, 9e étage, Montréal

Dimanche : 9h à 19h

Lundi au jeudi : 11h à 19h

Vendredi et samedi : 9h à 20h