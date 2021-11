Il y a 20 ans, que faisaient nos vedettes?

Métro fête ses 20 ans. On a bien changé depuis 2001… et nos vedettes québécoises aussi. Regard sur l’évolution de 20 d’entre elles. Avertissement: il y aura de la nostalgie, du spray net et beaucoup de pantalons taille basse.

Céline Dion

Aujourd’hui: Chanteuse internationale. Sa tournée mondiale Courage reprendra en 2022 et son prochain spectacle au Resorts World de Las Vegas débutera la même année.

Il y a 20 ans: En préparation de son premier spectacle à Las Vegas pour A New Day.

François Pérusse

Aujourd’hui: Humoriste et chanteur ayant vendu deux millions d’albums.

Il y a 20 ans: Humoriste. Fin de la série Le Jour Nul à TVA (c’est le 350e épisode) et les 2 minutes du peuple sont diffusées à la station de radio française Rires et Chansons.

Véronique Cloutier

Aujourd’hui: Animatrice de l’émission Véronique et les Fantastiques à Rouge FM, animatrice du talk-show 1res fois à Radio-Canada.

Il y a 20 ans: Animatrice de La Fureur à Radio-Canada et à Rock-Détente (maintenant Rouge FM).

Ariane Moffatt

Aujourd’hui: Chanteuse et professeure à Star Académie.

Il y a 20 ans: En création de son tout premier album Aquanaute et membre du groupe trip-hop Tenzen.

Caroline Néron

Aujourd’hui: Actrice, femme d’affaires dans le domaine de la joaillerie, propriétaire des boutiques Caroline Neron.

Il y a 20 ans: Actrice dans la série Tribu.com à TVA.

Xavier Dolan

Aujourd’hui : Réalisateur du plus récent vidéoclip d’Adele et en tournage de sa première série télé intitulée La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé

Il y a 20 ans : Acteur en vedette dans le film jeunesse La Forteresse Suspendue de Roger Cantin.

Normand Brathwaite

Aujourd’hui: Animateur de Belle et bum à Télé-Québec.

Il y a 20 ans: Comédien et acteur, animateur de l’émission Piment Fort à TVA, de Fun Noir à TQS et animateur à la radio à CKOI. Producteur et réalisateur du gala Juste pour rire.

Gino Chouinard

Aujourd’hui: Animateur de Salut Bonjour à TVA et homme d’affaires. Il est propriétaire d’une galerie d’art virtuelle, porte-parole publicitaire et copropriétaire de huit boutiques Chocolats Favoris.

Il y a 20 ans: Chroniqueur à l’émission Tôt ou tard de TVA et animateur du jeu-questionnaire Les Indispensables à TQS.

Mahée Paiement

Aujourd’hui: Actrice; elle joue le rôle de Maud dans le film de zombie Brain Freeze de Julien Knafo. Femmes d’affaires et propriétaire de sa propre compagnie de mode et de cosmétiques (Mahée).

Il y a 20 ans: Elle joue Mélanie dans Un gars, une fille ainsi que Catherine Morelle dans la populaire série Watatatow.

Mariloup Wolfe

Aujourd’hui: Actrice et réalisatrice.

Il y a 20 ans: Étudiante en production cinématographique à l’Université Concordia. Elle joue Marianne dans la série Ramdam.

Mado Lamotte

Aujourd’hui: Propriétaire du Cabaret Mado.

Il y a 20 ans: Drag-queen dans les bars, ouvre son cabaret l’année suivante. Elle coanime la parade de la Fierté de Montréal, alors diffusée à TQS.

Guylaine Tremblay

Aujourd’hui: Actrice. Elle présente son premier one-woman-show intitulé J’sais pas comment, j’sais pas pourquoi et interprète le rôle de Shirley dans la série M’entends-tu? de Télé-Québec.

Il y a 20 ans: Elle joue Patricia dans la comédie Histoires de filles à TVA, Sylvie Légaré dans la série Emma à TVA et Jasmine dans la série 4 et demi à Radio-Canada. Au théâtre, on la voit dans la pièce 24 poses (portraits) de Serge Boucher au Théâtre Duceppe.

Guy A. Lepage

Aujourd’hui: Animateur de Tout le monde en parle à Radio-Canada.

Il y a 20 ans: Humoriste pour Rock et Belles Oreilles, acteur dans la série Un gars, une fille (dont il est également le créateur).

Patrice L’Écuyer

Aujourd’hui: Animateur de jeux-questionnaires et de talk-shows à Radio-Canada (Prière de ne pas envoyer de fleurs, Silence, on joue!) et acteur.

Il y a 20 ans: Acteur. Il joue le rôle de Nicolas Bonin dans Tribu.com. Il anime également le jeu-questionnaire Les beaux parleurs à Radio-Canada.

Louise Deschâtelets

Aujourd’hui: Actrice et chroniqueuse au Journal de Montréal.

Il y a 20 ans: Chroniqueuse depuis un an au «Courrier du cœur» du Journal de Montréal.

Lise Dion

Aujourd’hui: Humoriste vedette comptant plus d’un million de billets vendus. Elle est en tournée partout pour son nouveau spectacle Chu rendue là.

Il y a 20 ans: Humoriste. Elle en est à son deuxième one-woman-show au Théâtre Saint-Denis. Elle cumule 100 000 billets vendus.

Anne Dorval

Aujourd’hui: Actrice. Elle est aussi professeure à Star Académie diffusé à TVA.

Il y a 20 ans: Actrice et comédienne. Elle joue dans Virginie à TVA ainsi que dans le soap satirique Le grand blond avec un show sournois, l’ancêtre de Le cœur a ses raisons.

Jean-Philippe Wauthier

Aujourd’hui: Animateur de radio vedette (La soirée est encore jeune) et de télévision (Bonsoir bonsoir!)

Il y a 20 ans: Étudiant à l’Université Concordia, en Études humanistes.

Michèle Richard

Aujourd’hui: Chanteuse, mais elle n’a pas prévu de spectacles prochainement. Son autobiographie (Moi, Michèle) publiée en 2019 est toujours en vente.

Il y a 20 ans: Chanteuse, actrice et collaboratrice radio à Rock-Détente. En 2000, elle joue Ginette Gingras dans la série humoristique Les Gingras-Gonzalez, à TQS.

Sophie Brochu

Aujourd’hui: Présidente-directrice générale d’Hydro-Québec.

Il y a 20 ans: Vice-présidente de Gaz Métro (aujourd’hui Énergir)

2001, tout un cru culturel!

Gabrielle Destroismaisons est sacrée révélation de l’année à l’ADISQ. Elle était en nomination pour l’album pop de l’année. Le groupe de l’année? Les Respectables;

ARTV diffuse ses premières émissions le 1er septembre.;

Canal Famille devient Vrak.TV le 1 er janvier;

janvier; Garou, dont l’album Seul connaît un vif succès, se produit à l’Olympia de Paris le 3 avril;

La populaire émission Dans une galaxie près de chez vous termine son tournage;

Le célèbre roman L’histoire de Pi de l’auteur québécois Yann Martel paraît le 11 septembre 2001;

Mario Pelchat joue Quasimodo dans Notre-Dame de Paris et part en tournée au Liban.