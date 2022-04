Vous pouvez goûter à ce que mange Justin Trudeau !

Depuis le 29 mars, le marché Time Out Market Montréal situé au Centre-Eaton offre un menu gourmet pancanadien élaboré par nul autre que Chanthy Yen (Le Parlement, Touk)…. le chef cuisinier du premier ministre du Canada. Eh oui, pas besoin d’aller chez Justin Trudeau pour se régaler!

Le nouveau concept gastronomique s’inspire des voyages du chef au Canada et revisite différentes spécialités culturelles du pays. Et avec ce qu’il y a au menu, vous comprendrez pourquoi vite Justin Trudeau l’a choisi.

Tout d’abord, on savoure une entrée de bourgots au beurre avec frites truffées au parmesan ainsi qu’une salade melon et feta. Puis, comme pièce de résistance, c’est un classique revisité qui nous attend: steak canadien et moules frites au vin blanc, à la noix de coco, au chili et aux fines herbes.

Et le voyage culinaire se termine enfin avec un flan à la crème caramel ainsi qu’une tartelette sablée aux fruits de la passion en dessert. Miam miam.

Une histoire de vie

Le cuisinier dont les parents sont partis du Cambodge, alors en guerre, en 1980, s’est aussi laissé guidé par son propre parcours de vie.

« La cuisine canadienne ressemble, à bien des égards, à mon propre parcours, raconte-t-il. C’est une histoire de décodage et de redécouverte. Quand ma famille a immigré au Canada, on ne savait pas à quoi nous attendre et on a dû faire preuve de débrouillardise et de créativité. C’est ce qui m’a inspiré […].»

Pour déguster les plats du chef Yen, suffit de se rendre à l’intérieur du Centre Eaton, au 705 rue Saint-Catherine Ouest.

Bon appétit!