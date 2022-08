Lunch écolo: laisse faire les cossins 

Saviez-vous qu’en moyenne une boîte à lunch génère neuf déchets? Si on multiplie par le nombre de jours d’école et le nombre d’élèves ou d’employés, le chiffre donne le vertige!

Pour moi, la rentrée rime avec possibilités! Et si, cette année, on se lançait le défi d’adopter une boîte à lunch plus écolo? Mais attention, écolo ne veut pas dire se procurer des petits sacs réutilisables et des contenants aux jolis coloris. J’avoue, c’est tentant… Mais acheter des objets et accessoires dits écoresponsables ne l’est pas du tout, du moins si nos armoires débordent de plats de plastique, de pochettes et de gourdes – moins jolis, c’est vrai – mais tout aussi pratiques! D’abord, on fait avec ce qu’on possède et on n’achète qu’en cas de besoin.



La cuisine zéro gaspillage est créative et savoureuse, on le sait. Votre défi consistera à ajouter une touche vide-frigo à vos lunchs afin de réduire leur empreinte écologique. Par exemple, il suffit de faire bouillir les cœurs et épluchures de pommes pour obtenir un savoureux jus maison, à boire chaud ou froid.



Quant aux sandwichs, amusez-vous à les garnir de tout ce que vous avez sous la main. Une chaîne de restauration a d’ailleurs fait son succès avec ce concept… Je dis ça, je dis rien… Donc il vous reste un fond de pot d’olives? Parfait! Vous pouvez l’ajouter au fond de pot de mayonnaise et ainsi raviver votre pain un peu sec. Et si vous avez un surplus de salade de carottes, je vous invite à l’ajouter également.

Vous craignez de manquer d’inspiration? Cuisinez à base de canevas! Prenez votre recette favorite de biscuits et permettez-vous de remplacer les garnitures par ce que vous avez sous la main. Ainsi, une semaine vous cuisinerez avec des pépites de chocolat, mais la semaine suivante, vous pourrez liquider les restes de canneberges séchées – ah oui, et pourquoi ne pas ajouter un peu de zeste de cette clémentine rabougrie?

Gageons que vos lunchs zéro gaspi rendront jaloux tous vos collègues!