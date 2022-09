On dit «maïs» ou «blé d’Inde», Manon? C’est l’heure de trancher!

Le débat est enflammé dans les commentaires sous une récente publication TikTok de Québec solidaire. À propos de quoi? L’inflation? La crise climatique? Nenon, on s’obstine sur les termes «blé d’Inde» et «maïs» (avec humour pour la majorité, du moins on l’espère).

Dans la vidéo TikTok en question, on voit la co-porte-parole du parti, Manon Massé, en train de savourer un épi de maïs ainsi que la phrase «Moi, j’adore le blé d’Inde du Québec», un clin d’oeil au phénomène viral «It’s corn» lancé par un jeune amoureux du maïs.

Plusieurs internautes réclament que la citation soit corrigée en affirmant qu’il faut plutôt dire «maïs».

@quebecsolidaire On aime ça les épluchettes. On adore le blé d’Inde du Québec. ♬ son original – Québec solidaire

Qui a raison?

Selon l’Office québécois de la langue française, le terme privilégié est effectivement «maïs». C’est aussi ce terme que l’on retrouve majoritairement dans les médias.

Mais dans la langue courante québécoise, «blé d’Inde» est encore fortement utilisé. Et lorsqu’on parle d’épluchette de…, c’est de loin ce terme qui est le plus employé.

C’est aussi ce terme qui semble le plus populaire chez les Québécois. Selon un sondage (non scientifique) mené par le Sac de chips, 89% (2460 votes) de leurs lecteurs et lectrices disent «blé d’Inde», contre 11 % (298 votes) qui emploient «maïs».

Un blé d’ici

Et d’où vient ce petit terme bien de chez nous? Rappelons-nous que lorsque les premiers Européens ont découvert l’Amérique, ils se croyaient en Inde. Quand ils ont trouvé le maïs – qu’ils ont pris pour du blé – ils l’ont appelé «blé d’Inde». Ah, ces colons!

On s’entend, il serait un tantinet ridicule d’être réellement offusqué.e par cette appellation rigolote. Laissons Manon manger son blé d’Inde en paix.