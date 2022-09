Tous les looks du tapis rouge des 37es Prix Gémeaux

Le Gala des Prix Gémeaux, c’est la grande fête de la télé durant laquelle on récompense les artistes et artisans du petit écran qui nous ont fait rire et pleurer. Mais au-delà des traditionnels discours émouvants de remerciement et des inévitables malaises, c’est aussi un des tapis rouges québécois les plus suivis!

Après deux ans de galas présentés en petit comité, le strass et les paillettes étaient enfin de retour à la Place des Arts, pour le plaisir de nos yeux. Des robes de designers et des créations sur mesure, notamment par la Boutique Lustre et par Anomal Couture, côtoyaient quelques looks de friperie.

Parmi les artistes qui ont porté un vêtement signé par une maison montréalaise, pensons à Isabelle Brouillette en Odeyalo, Guillaume Lambert en Gamache, Valérie Chevalier en La fille de Priam, Léanne Désilets en Éditorial, Léa Clermont-Dion en Silk and Laundry, Guy A. Lepage en Sartorialto, Hubert Proulx en Philippe Dubuc et Ingrid Falaise en Oscar Mendoza.

D’autres personnes portaient plutôt des souvenirs de voyage. C’était le cas de Mélanie Pilon, qui avait enfilé une robe trouvée au Paname, et de Marianne Verville, qui arborait une veste Terrana Studio achetée à Florence.

Côté accessoires, on a pu voir Ingrid Falaise avec des souliers Maison Bédard et des boucles d’oreilles Thomas Sabo, Xavier Watso et Mélissa Mollen Dupuis en portaient chacun une paire d’Indi City, Domink Dagenais avec des bijoux Gabriel Normandeau, Patrick Emmanuel Abellard en souliers Louboutin et Isabelle Brouillette avec des bijoux qui appartenaient à sa grand-mère.

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse

Photo: Paméla Lajeunesse