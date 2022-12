Les meilleures machines à café pour la maison selon les baristas 

Un bon café, ça se fait aussi à la maison. Mais il faut avoir le bon équipement. On a demandé à quelques baristas de la ville de nous faire part de leurs recommandations… en leur promettant qu’on allait tout de même continuer d’aller les voir dans leurs établissements.

Que vous désiriez une petite cafetière ou une machine de pro, voici des suggestions pour tous les goûts et tous les budgets.

CAFETIÈRE

Bialetti: une tradition indémodable

Pour de petites cafetières, beaucoup moins chères qu’une machine, la marque Bialetti a fait ses preuves et est souvent recommandée.

La cafetière Moka Express 3 tasses se vend 47,97 $ à la Quincaillerie Dante.

«C’est absolument excellent, pour le rapport qualité-prix», dit Anna Morineau, barista au Café des Bois.

Lancée en 1933, la cafetière Moka Express a révolutionné la façon dont les gens appréciaient leur espresso. L’engouement ne s’est jamais dissipé. La preuve: on en retrouve encore dans énormément de cuisines.

«C’est une grande belle tradition italienne (surtout méridionale) qui offre une excellente tasse de café et un arôme dans la maison sans égal. Un moulin Cuisinart acheté à la Quincaillerie Dante fait la job pour cette préparation, car une cafetière Moka de Bialetti pardonne une mauvaise mouture», indique pour sa part Andreas Vecchio de CAFFETTIERA.

MACHINES À ESPRESSO

Breville: pratique pour tous

La marque Breville est assez populaire chez les baristas.

«Je recommande Breville parce que ce sont de bonnes machines, généralement assez abordables, et chacun.e peut trouver son compte, indique Catherine Gauthier, directeur des cafés et du contrôle de la qualité pour Cordova Saint-Henri et Beta Bar. Je les recommande aussi à cause du service à la clientèle accessible et tous les points de vente au Canada aussi!»

Pour Richard Baghdadlian du Café Myriade, la Breville BES870XL, à 799,99 $, «est le meilleur rapport qualité-prix à moins de 800 $ pour la maison, sinon vous dépensez des milliers de dollars pour des machines, des moulins, etc.». Cette machine devrait faire de vous un vrai barista maison. Elle est idéale pour se préparer un café de spécialité troisième vague hyper rapidement.

Si on possède déjà un moulin et qu’on veut dépenser un peu moins, il existe une autre option intéressante: la Breville Bambino Plus, à 499,99 $, qui comprend une buse à vapeur automatique. Ce modèle est recommandé par Catherine Gauthier.

«J’aime la Bambino parce qu’elle est petite, donc ergonomique pour les plus petits espaces. Les prix sont aussi assez raisonnables sauf qu’il faut s’équiper d’un moulin à café.»

Mais le coup de cœur ultime de Catherine Gauthier est la Breville Oracle Touch, vendue pour la modique somme de 3439,99 $.

«C’est selon moi l’une des meilleures machines maison. Le moulin est intégré et ajustable. C’est très important quand on veut une machine avec un moulin de s’assurer que les lames peuvent être changées et que la mouture est ajustable, indique-t-elle. C’est une machine super performante et aussi intéressante puisqu’elle a plusieurs profils déjà enregistrés, mais il est également possible de l’utiliser manuellement.»

De’Longhi: qualité et simplicité

Comme Breville, la marque italienne De’Longhi propose une vaste sélection de produits. Elle est cependant principalement reconnue pour sa série de machines à espresso Specialista.

La Specialista Arte de De’Longhi, à 849,99 $, est par exemple une excellente option pour se métamorphoser facilement en barista amateur.

«Elle est très user-friendly. C’est la machine parfaite pour monsieur ou madame Tout-le-Monde qui veut un bon café à la maison sans se compliquer la vie», indique Simon-Pierre Caron du Café Caron & frères.

Rocket: pour les grands amateurs de café

Moins connue, la marque Rocket est recommandée par Rémy Deloume du Café L’Étincelle. Il faut cependant avoir un budget conséquent. Les machines sont toutes vendues à plus de 2000 $.

«De conception italienne et faites à la main, elles sont juste exceptionnelles en termes de constance, de robustesse et de qualité. Elles sont d’ailleurs de plus en plus populaires et plusieurs de nos clientes et clients les possèdent», indique-t-il.

Le moulin d’abord

«Si on tient absolument à faire un espresso/cappuccino, il faut mettre la majorité du budget sur le moulin et non sur la machine», fait savoir Andreas Vecchio.



Selon lui, avec un moulin EUREKA à 900 $ et une machine Breville de base, on peut faire un «espresso parfait». «Avec une machine à 3000 $ et un moulin à 120 $, on ne fait que de l’eau de vadrouille, poursuit-il. Une grosse machine puissante est conçue pour faire du volume et n’est donc pas nécessaire pour la maison. Pensez à votre voisin qui vous montre son nouveau barbecue à un million, mais sert des hot-dogs.»

À ne pas négliger

Boilers (système de chauffage à chaudière): «Il faut s’assurer qu’ils soient performants. Le mieux est d’opter pour les machines munies de double boilers qui permettent de faire ta shot de café et ton lait en même temps. La machine ne dépend pas alors juste d’un chauffe-eau pour tout faire. Tu ne perds donc pas de chaleur.» – Catherine Gauthier



Buses à lait: «Elles doivent avoir assez de pression pour faire de la micromousse comme dans les cafés. Tu veux que la buse offre la pression tout de suite. Des fois, avec des machines maison, ça prend trop de temps et ça réchauffe le lait sans le mousser. Quand les machines sont trop cheap, les buses ne performent pas bien et on ne peut pas obtenir une texture de lait en micromousse.» – Catherine Gauthier



On ne peut le savoir qu’en l’essayant, mais selon le barista, si la buse semble de qualité (comme celle sur la photo ci-dessous), c’est bon signe.

Gracieuseté Catherine Gauthier