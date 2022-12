Un gin québécois remporte des honneurs à l’international

À la recherche d’une eau-de-vie qui démarquera vos cocktails à Noël? Vous devriez peut-être vous intéresser à Fou Gin. En 2022, la marque québécoise a rayonné autant ici qu’à l’international avec son élixir qui a raflé pas moins de trois médailles d’or lors de diverses compétitions.

C’est un peu plus tôt cette année que l’entrepreneur et mixologue originaire de Québec, Sébastien Cliche-Roy, s’est lancé dans l’aventure Fou Gin. Et il a de quoi lever son verre, car avec ses notes de concombre frais, ses arômes d’agrumes, de fleurs et d’épices – pour ne nommer que quelques-uns des 13 herbes et aromates locaux utilisés - le seul spiritueux de la marque lui a déjà valu sept médailles.

Il a notamment remporté l’or:

À la Coupe des nations, compétition québécoise qui récompense les meilleurs produits du terroir;

Au Gin Masters de Hong Kong, qui récompense les meilleures marques de gin mondiales selon l’appréciation potentielle sur le marché asiatique;

Et au Spirit Selection de Bruxelles, qui met en lumière les meilleurs spiritueux au monde.

Fou Gin est aussi arrivé sur la seconde marche sur podium dans quatre compétitions: à l’International Wine & Spirit Competition, au Global Gin Masters de Londres, à l’International Spirit Challenge et au New York International Spirit Competition.

« Ce sont des reconnaissances exceptionnelles qui vont au-delà de nos attentes. De voir que notre gin est apprécié de façon unanime par des experts aux quatre coins du globe, c’est vraiment une belle tape dans le dos pour tous les efforts effectués dans les dernières années! », s’est réjoui Sébastien Cliche-Roy par voie de communiqué.

En plus de travailler entièrement avec des ingrédients locaux, la marque utilise des bouteilles faites de verre 100% recyclé, des boites de livraisons faites au Québec de matières recyclables et des étiquettes conçues et fabriquées ici.

Besoin d’inspiration pour votre prochaine réception? La marque propose sur son site, entre autres, les recettes Gin & Tonic des fêtes, Spritz de Noël, Gin Smash à l’érable et le martini à la fraise.

Gracieuseté, Fou Gin

Fou Gin est vendu à la SAQ au prix de 46,25$.