Locaal: la nouvelle plateforme pour vos achats gourmands

Se procurer du sirop de bleuet du Saguenay, des bourgots de Gaspésie ou du sel de mer des Îles-de-la-Madeleine sans devoir se déplacer? C’est ce que propose le nouveau site Locaal, lancé cette semaine, juste à temps pour les Fêtes!

Après avoir créé sa marque de prêt-à-manger en 2020, Locaal a lancé sa toute nouvelle plateforme le 12 décembre avec toujours la même mission, celle de faire rayonner les produits du terroir que chaque région du Québec a à offrir. La boutique en ligne regroupe ainsi plus d’une centaine de produits d’épicerie fine 100% québécois, à faire livrer directement chez vous.

On peut notamment y trouver du sel naturel des Îles-de-la-Madeleine, des algues «bacon de mer» de Gaspésie, du sirop de canneberge et sapin du Saguenay ou encore de la limonade thym et orange confectionnée en Outaouais.

Si vous êtes plutôt du genre à aimer les belles surprises, Locaal vous propose aussi d’acheter une de ses quinze boîtes de suggestions. Découverte, essentiels, saveurs gourmet ou sucré-salé, vous n’avez qu’à choisir le thème et à vous laisser surprendre.

En rendant tous ces produits accessibles, cette nouvelle boutique vise à créer une proximité entre les acheteurs et les artisans et à promouvoir l’achat responsable et durable.

«Locaal facilite la rencontre entre les amateur.trice.s de produits locaux et ceux et celles qui cueillent, récoltent et préparent ces produits avec amour et passion», affirme ainsi le vice-président de Gestion Locaal, Daniel Labonté, par voie de communiqué.

La plateforme permet d’ailleurs d’en apprendre plus sur les entreprises et artisans qui fabriquent les produits vendus par Locaal et offre même quelques recettes qui mettent en valeur les produits offerts.

La livraison est gratuite pour les achats de 100 $ et plus.