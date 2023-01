Ce Montréalais veut créer le «Whole Foods des dépanneurs»

Des dépanneurs en libre-service, remplis de produits santé et de prêt-à-manger de qualité? C’est l’idée derrière KaleMart24, le projet de l’entrepreneur Sam Saoudi qui ambitionne de donner naissance au «Whole Foods Market des dépanneurs», rien de moins!

En effet, après avoir créé sa marque de boissons au matcha, Toro Matcha, l’entrepreneur montréalais Sam Saoudi s’est lancé un défi pas mal plus ambitieux: révolutionner le commerce de proximité en créant des «dépanneurs santé».

«Comme beaucoup de millénariaux, je suis très occupé, donc souvent je vais au dépanneur à côté du bureau ou en rentrant chez moi et, malheureusement, je constate qu’il y a surtout des produits synthétiques, de la malbouffe et des plats préparés qui ne sont pas très santé», raconte-t-il. Et c’est de là qu’est née l’idée de KaleMart24.

En installant ses «dépanneurs réinventés», il pense ainsi répondre à un besoin, celui des millénariaux actifs qui vivent dans des zones urbaines denses, qui se soucient de leur alimentation et qui veulent avoir accès à des produits de qualité 24h sur 24, 7 jours sur 7. Les produits offerts dans les KaleMart24 seront donc soigneusement sélectionnés par un.e diététiste.

De Montréal aux États-Unis

Si Sam Saoudi a l’intention de conquérir tout le Canada avec son concept, c’est à Montréal que le premier KaleMart24 devrait ouvrir ses portes, et ce, dès 2023. L’entrepreneur a même l’objectif d’en ouvrir cinq d’ici la fin de l’année, répartis entre Montréal, Toronto et Vancouver. À l’horizon 2025, il espère compter pas moins de 30 dépanneurs santé au pays avant de s’attaquer au marché américain.

En plus de proposer des produits sains et d’être ouverte à toute heure du jour et de la nuit, la succursale KaleMart24 montréalaise – dont l’adresse est inconnue pour l’instant – devrait aussi être dotée de caisses automatiques et d’une application permettant de commander et payer avant de se rendre sur place pour accélérer l’expérience d’achat.

Mais alors que l’inflation touche une grande partie de la population, en voulant ainsi révolutionner le commerce de proximité, Sam Saoudi pense-t-il réussir à garantir des prix comparables à ceux des dépanneurs actuels?

«Certains produits seront peut-être plus chers, mais ça ne sera pas nécessairement le cas pour tous. Par exemple, Toro Matcha n’est pas plus cher que Red Bull, répond-il. Mon objectif premier, c’est vraiment de changer l’image qu’on a du dépanneur comme un endroit où on achète de la malbouffe, des cigarettes ou de l’alcool. On veut que ce soit des magasins de proximité qui offrent autre chose.»

Pour réaliser son projet, l’entrepreneur a signé un contrat avec la firme Think Retail, laquelle aide les entreprises à développer leur concept de commerce de détail. Il est présentement encore à la recherche d’investissements et lancera dans les prochaines semaines une campagne de financement participatif sur la plateforme Crowdfunder.