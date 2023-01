Top 10 des athlètes québécois.es les plus influent.e.s

Ils et elles dévalent les pentes, suent sur le terrain, encaissent des coups dans le ring, mais c’est probablement dans votre téléphone que ces athlètes ont le plus d’impact sur vous. Voici le top 10 de ces sportif.ive.s québécois.es qui ont le plus d’influence et qui enchaînent de lucratifs contrats publicitaires.

Georges St-Pierre

4 100 000 abonné.e.s sur Instagram

Que ce soit pour montrer ses entraînements, ses passe-temps ou même des citations qui l’inspirent, l’ex-combattant de MMA est très actif sur Instagram. Pas étonnant que des marques s’allient à cet ennemi de Capitaine America. Dans la dernière année, celui qui a été champion pour la première fois des poids mi-moyen en 2006 a collaboré, pour nommer que quelques marques, avec BaseBlocks (marque de matériel d’entraînement pour la maison), Heart and Soil suppléments, et l’application d’exercice TruConnect.

Eugenie Bouchard

2 300 000 abonné.e.s sur Instagram

La joueuse de tennis de 28 ans, qui s’est rendue à la finale de Wimbledon en 2014, a connu des années professionnelles plus difficiles dernièrement, mais peut tout de même compter sur plusieurs fidèles abonné.e.s. De retour au jeu depuis août dernier à la suite d’une blessure, elle documente sa mise en forme et des moments de son quotidien sur sa plateforme. Malgré sa 327e place au classement WTA, la Montréalaise a cumulé des partenariats avec de grandes marques telles que Pantene, New Balance et Amazon.

Camille Leblanc-Bazinet

1 300 000 abonné.e.s sur Instagram

L’athlète de CrossFit, native de Saint-Jean-sur-Richelieu, a son propre programme d’entraînement nommé Féroce Fitness, suivi par près de 50 000 personnes sur Instagram. Celle qui a remporté les CrossFit Games de 2014 et qui est maintenant à sa retraite du monde compétitif partage sur Instagram des moments en famille, des recettes, des séances d’entraînement et des collaborations avec des marques. Elle a notamment travaillé avec PerformaSleep (entreprise de matelas), Red Bull, Born Primitive (vêtements de sport) et des marques de suppléments.

Félix Auger-Aliassime

509 000 abonné.e.s sur Instagram

L’étoile montante de 22 ans, qui sera dès le 13 janvier sur Netflix dans le docu-série Break Point, a enchaîné les partenariats dans la dernière année. Il a récemment collaboré avec Adidas, Rogers, A3 Surfaces – compagnie saguenéenne qui n’a, elle, pas Instagram – et les montres Tag Heuer. Actuellement classé numéro sept mondial, l’athlète qui a remporté ses quatre premiers titres en 2022 partage lui aussi ses compétitions et ses voyages sur les réseaux sociaux.

Laurent Duvernay-Tardif

216 000 abonné.e.s sur Instagram

Le joueur de football des Jets de New York et médecin à ses heures a plus d’un partenariat derrière la cravate. En plus de faire des publicités télé pour les Producteurs de lait du Québec et Go Daddy, il a créé du contenu Instagram pour Sodexo Canada, Clarins et Sports Experts dans la dernière année. Il rejoint également les gens sur sa plateforme en partageant des moments de sa vie personnelle.

Justine Dufour-Lapointe

80 700 abonné.e.s sur Instagram

La skieuse acrobatique olympique, qui a raflé la médaille d’or à Sotchi (2014) et celle d’argent à PyeongChang (2018), publie plusieurs photos de paysages nordiques et de ses partenariats avec des marques. En 2022, elle a travaillé avec Sports Experts, Kraft, On running (vêtements et souliers de sports) et RBC. Ses sœurs et elle ont également sorti leur ligne de vêtements, nommée Tissées Serrées.

Marie-Philip Poulin

75 300 abonné.e.s sur Instagram

La capitaine de l’équipe de hockey féminin du Canada aussi nommée athlète de l’année au pays en 2022 manie les collaborations comme elle manie la rondelle. Trois fois médaillée d’or (2010, 2014 et 2022) et une fois d’argent (2018), elle est dans la mire de quelques marques. Parmi celles-ci, on compte, entre autres, SkipTheDishes, Sobeys, Cadillac, EA Sports, Gatorade, Sports Experts et Canadien Tire. La numéro 29 donc a su se faire remarquer sur la plateforme comme sur la glace.

Mikaël Kingsbury

48 600 abonné.e.s sur Instagram

Le skieur acrobatique de Sainte-Agathe-des-Monts, médaillé d’or aux Jeux olympiques de 2018 et d’argent en 2014 et 2022, a fait de la place à quelques géants sur ses réseaux sociaux. Dans les 12 derniers mois, on a pu voir ses partenariats avec IGA, les déjeuners Holos, Sober Carpenter et Volvo. L’homme de 30 ans aime également montrer des bouts de son quotidien, avec sa famille et ses coéquipiers.

Laurie Blouin

49 700 abonné.e.s sur Instagram

La médaillée olympique d’argent en snowboard aux Jeux de 2018 expose des photos de ses descentes, de son chien, de ses activités et est affiliée à des marques telles que Le Groupe Zéro, O’Neill, Swatch and Sports et des boutiques de snowboard. Elle a également fait du contenu commandité pour Crest en 2022.

Cette liste a été élaborée en fonction du nombre d’abonnés des athlètes sur Instagram ainsi que leurs collaborations antérieures avec des marques partagées sur leur compte.