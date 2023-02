Les jeunes Québécois veulent travailler en santé!

Malgré presque trois ans de pandémie, la jeunesse du Québec ne semble pas découragée par les métiers du domaine de la santé. C’est du moins ce que révèle Opération Avenir, une publication annuelle créée par Septembre éditeur qui offre des ressources gratuites aux intervenants scolaires du secondaire.

Dans le top 10 des métiers dont l’intérêt a le plus progressé auprès des jeunes du Québec figurent les professions d’infirmier et de pharmacien. Celles-ci occupent la première et deuxième place du palmarès. Ensuite, en neuvième et dixième place, on retrouve les professions de médecin omnipraticien et d’ambulancier.

Un intérêt influencé par l’actualité?

«Ce vif intérêt résulte-t-il de la pandémie de COVID-19 et du rôle majeur que ces métiers ont joué pour y faire face?», se demande Olivier Schmouker, éditeur adjoint de Septembre éditeur et coordonnateur d’Opération Avenir. C’est fort possible.

À l’opposé, d’autres métiers ont perdu en popularité chez les 15 à 22 ans. Policiers et enseignants ont connu la plus grande chute d’intérêt. Il faut dire que ces professions ont «connu une année difficile médiatiquement, ce qui pourrait expliquer la baisse de popularité», suggère Camille Benoît, conseillère chez Exponentiel conseil.

Voici le top 10 du palmarès



1. Infirmier

2. Pharmacien

3. Architecte

4. Pilote d’avion

5. Journaliste

6. Avocat

7. Criminologue

8. Pompier

9. Médecin omnipraticien

10. Ambulancier

Ce palmarès a été établi en partenariat avec JeunesExplo, un organisme d’aide à l’orientation scolaire et professionnelle. Les données à l’origine de ce classement proviennent de formulaires remplis en ligne en 2021 et 2022 par plus de 3000 Québécois âgés de 15 à 22 ans et qui sont des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire ou des étudiants au collégial.