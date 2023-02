Six choses à savoir sur le nouvel hôtel Hyatt Centric dans le Vieux-Port 

Un nouvel hôtel haut de gamme a ouvert ses portes dans le Vieux-Montréal en novembre dernier : le Hyatt Centric Ville-Marie Montréal. Voici six choses à savoir à son propos.

Une première au Canada

Il s’agit du premier Hyatt Centric à ouvrir au Canada. Certes, il existe plusieurs hôtels Hyatt (c’est le deuxième au Québec), mais peu de Hyatt Centric . Pour obtenir la certification Centric, un hôtel doit être situé au cœur de l’action d’une ville. Installé en plein dans le quartier historique du Vieux-Montréal où se trouvent nombre de bars et restaurants et à cinq minutes à pied de la place Jacques-Cartier, ce nouvel hôtel répond éloquemment à cette condition.

Photo: Gracieuseté, Hyatt

Une vue époustouflante

L’hôtel offre une vue imprenable sur la ville et plus loin encore. De grandes fenêtres panoramiques surplombent la ville et le magnifique Château Viger. Elles offrent une vue sur la grande roue et le pont Jacques-Cartier illuminés ainsi que sur les montagnes plus loin en Montérégie. Dès cet été, il y aura une terrasse aménagée au 14e étage avec un bar et une piscine, qui promet d’être un lieu de prédilection pour regarder les feux d’artifice.

Une immense cour privée

L’hôtel possède l’une des plus grandes cours privées à Montréal, une cour d’environ 45 000 pieds carrés dans laquelle des événements privés pourront être organisés durant l’été.

Animaux acceptés

L’hôtel accepte les animaux. Pour un supplément de 75 $ par nuit, vous pouvez emmener pitou avec vous dans votre chambre. À noter que la limite de poids de l’animal de compagnie est de 14 kilogrammes.

Un resto chaleureux

L’établissement possède un restaurant d’inspiration québéco-britannique, le Cartier Arms, signé par le réputé Burgundy Lion Group, derrière notamment les pubs Burgundy Lion et Bishop & Bagg. Il propose un menu aux accents contemporains – on y mange un saumon biologique, une côte de porc beaurivage ou un aloyau d’agneau par exemple – et d’originaux cocktails maison.

Photo: Gracieuseté, Hyatt

Le local à l’honneur

Situé sur un site historique, érigé aux côtés du Château Viger qui a accueilli la toute première gare du Canada au tournant du 20e siècle, l’hôtel tient à mettre en valeur sa dimension locale. Il a été d’ailleurs été conçu par des designers et architectes montréalais. Ainsi, dans chaque chambre, on retrouve des œuvres d’art d’artistes montréalais représentant leur ville.

De nombreuses chambres

Il compte 177 chambres, dont cinq suites. On peut avoir un lit King ou deux lits Queen. Les chambres comprennent un téléviseur avec Chromecast, une machine à café Nespresso, un mini-réfrigérateur, un fer et une planche à repasser.