Métro a testé le yoga avec des chats

Au café verdunois Chato, on peut siroter tranquillement son latté entouré de chats et de leurs doux ronrons. Mais les mercredis soirs, il est aussi possible de venir faire du yoga, et pas n’importe quelle sorte de yoga: du yoga-chats! On est allé tenter l’expérience et voici de quoi ça a l’air.

Eh oui, depuis 2019, l’activité à la fois sportive et relaxante du mercredi soir fait fureur dans ce café de Verdun. À chaque début de session, les places se remplissent en un rien de temps. C’est que chaque semaine, pendant dix semaines, on peut suivre les séances d’une durée d’une heure de la professeure de yoga hatha Stéphanie Grégoire, en compagnie d’une dizaine de petits minous qui se promènent autour de nous.

Décorations du Café Chato, Métro Décorations du Café Chato, Métro

Quand on arrive dans le petit café au décor chaleureux, les tables et les chaises ont été empilées dans un coin pour faire place à une dizaine de personnes de différents groupes d’âge et différents niveaux d’expérience qui se sont déjà installées au sol, avec leurs tapis, et qui se saluent dans la bonne humeur.

Gracieuseté, Café Chato

N’ayant pas d’expérience de yoga sous notre chandail de sport et pas d’équipement pour participer, on se fait prêter un tapis et des cordes d’étirement. Stéphanie se place face au groupe, un chat se couche près d’elle et prend toute la place sur son tapis. D’autres petits félins courent après des jouets ou grimpent sur les poutres du plafond… Bref, à chacun sa position de départ.

Pour nous aider à évacuer le stress de la journée, Stéphanie nous parle calmement et nous invite à prendre le temps de se poser. On s’étire, on respire alors que deux chatons visiblement pleins d’énergie sprintent entre nous. Au total, le café compte une dizaine de chats dont les noms sont tous écrits sur une affiche au mur.

Chats du Café Chato, Métro Chats du Café Chato, Métro

Pendant la pose du lézard, un petit chaton vient tout près et nous regarde, timide. Mais on le sait, les chats ne sont pas les animaux les plus disciplinés et plus tard, pendant un grand silence, deux d’entre eux se mettent à se cracher dessus. Eh oui, un petit nouveau a fait son arrivée il y a quelques jours et n’a pas tout à fait eu le temps de se familiariser avec les autres. Plus loufoque que dérangeante, cette interruption ne nous empêche pas de retrouver rapidement notre centre de zénitude.

Et c’est aussi grâce à notre professeure qui, tout au long de l’heure de cours, nous rappelle l’importance de respecter nos limites et de faire de notre mieux. Un discours rassurant, surtout pour des débutants tels que nous, et qui fait qu’on se sent bien, même quand on ne réussit pas à tenir la posture longtemps.

À la fin de la séance, on nous offre une tisane (gracieuseté du café!) qu’on peut boire en compagnie du groupe, mais aussi en flattant les minous, qui ont rendu le cours à la fois doux et ludique et qui commencent à être fatigués. Un beau moment de partage et de détente en groupe qu’on recommande chaudement à tous les cat lovers d’essayer, même si vous n’êtes pas sportif.ve ou adepte de yoga.

Les cours sont présentement complets, mais s’il y a des annulations, vous pouvez réserver un cours à la carte en vous informant sur place, le mercredi, dès 20h. Sinon, une session de printemps aura lieu du 12 avril au 4 juin 2023. On vous le conseille!