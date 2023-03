Les meilleurs chocolats de Pâques locaux

La chasse aux cocos arrive et vous voulez impressionner vos becs sucrés préférés? Voici six suggestions de chocolateries ou boutiques gourmandes locales où trouver du chocolat de Pâques aussi beau que bon.

Ernestine

La chocolaterie pastel du Plateau transmet de sa couleur dans ses gourmandises chocolatées. Pour Pâques, elle propose un coloré Œuf gourmand (qui contient des lapins chocolatés), un Œuf surprise (qui contient de petits œufs chocolatés) et la nouveauté de l’année : le Poulailler d’Ernestine, une boite de trois poules chocolatées garnies d’un crémeux praliné à la noisette. Ces choix sont offerts au chocolat noir ou au chocolat au lait.

Gracieuseté de Ernestine, Crédits photos : Aurore Chollet Gracieuseté de Ernestine, Crédits photos : Aurore Chollet Gracieuseté de Ernestine, Crédits photos : Aurore Chollet

Adresse : 1827 Avenue du Mont-Royal Est, Montréal Horaire : Mercredi, vendredi et samedi de 11h à 117h Jeudi de 11h à 18h Dimanche de 12h à 16h Commandes en ligne disponibles sur leur site web

État de choc

Cette chocolaterie du boulevard Saint-Laurent, qui a ouvert ses portes en 2018, est dans une classe à part. Disons qu’on n’offre pas leurs divins chocolats à notre nièce qui ne fera que l’engloutir en cinq secondes sans les apprécier à leur juste valeur. Leur offre comprend cette année des petits œufs chocolatés au citron et nougatine, à l’arachide crémeux, et des poules à saveurs de sapin et érable, fruit de la passion, pistache (végane), noisette et sarrasin, maïs et piment et sans oublier meringue à l’érable et fleur de sel. Fancy et original, on aime!

Gracieuseté, État de choc Gracieuseté, État de choc

Adresse : 6466 boul. Saint-Laurent, Montréal Horaire : Lundi de 11h à 16h30 Mardi, mercredi et dimanche: 11h à 17h Jeudi et vendredi : 11h à 18h Samedi : 10h à 17h Commandes en ligne disponibles sur leur site web

Choco Chocolat

Installée depuis 2017 à Joliette, cette chocolaterie artisanale vous en fera voir de toutes les couleurs. Littéralement. Impressionnez les amoureux.euse.s de cacao avec leur version maison des fameuses Turtles, leur coffret découverte (lapin, duo de guimauves, écorce de chocolat au lait et riz soufflé ainsi que tablette de caramel fleur de sel). Ils proposent également un grand œuf surprise aux couleurs pastelles et même un bouquet de chocolats comprenant tablettes, sucettes en forme de lapin et cœurs chocolatés. Qui a besoin de fleurs, sérieusement?

Gracieuseté , Choco Chocolat Gracieuseté , Choco Chocolat Gracieuseté , Choco Chocolat

Adresse : 554 Bd Manseau, Joliette Horaire : Lundi au mercredi de 9h30 à 17h30 Jeudi et vendredi de 9h30 à 18h30 Samedi de 10h à 17h Commandes en ligne disponibles sur leur site web

Lecavalier Petrone

Sans conteste l’une des meilleures chocolateries du Québec, Lecavalier Petrone offre pour Pâques petits et grands œufs surprises aux coloris originaux. S’ajoute à cela un mignon petit coffret qui appelle le printemps issu d’une collaboration spéciale avec le fleuriste Prune les fleurs. S’y trouve de petits délices caramel abricot et camomille, caramel pamplemousse et romarin, ganache lavande et citron ainsi que pâte de fruit à la rose et ganache cassis.

Gracieuseté, Lecavalier Petrone Gracieuseté, Lecavalier Petrone

La prévente a débuté le 17 mars dernier. Les produits seront disponibles en boutique dès le 30 mars.

Adresse : 2423 rue Centre, Montréal Horaire : Mercredi à vendredi de 10h30 à 17h30 Samedi de 10h30 à 16h Commandes en ligne disponibles sur leur site web

La Fabrique Arhoma

Pour Pâques, la boulangerie d’Hochelag’ nous présente une offre festive qui plaira certainement aux dents sucrées. On y retrouve de petits animaux chocolatés, mais aussi des œufs de Pâques enrobés de croquants : un coco chocolat au lait et praligrain ou encore un coco chocolat noir et pistaches. Vous laisserez-vous sinon tenter par l’Œuf Arhoma aux saveurs de caramel ou de chocolat noir? Ou peut-être repartirez-vous avec quelques viennoiseries pour vos brunchs familiaux.

Gracieuseté, La Fabrique Arhoma Gracieuseté, La Fabrique Arhoma

Adresse : 1700 rue Ontario Est, Montréal Horaire : Lundi au vendredi de 6h à 19h Samedi et dimanche de 6h à 18h Commandes en ligne disponibles sur leur site web

Qantu

Encore à Hochelaga, les maîtres chocolatiers de Quantu ne peuvent être passés sous silence. C’est que non seulement leurs produits sont biologiques et faits de manière responsable, ils font (abondamment) saliver. On pense entre autres à l’œuf au chocolat au lait et praline maïs, un somptueux mélange d’onctuosité et croquant, ainsi qu’à l’œuf noisette et chocolat noir qui renferme des gourmandises croquantes. Leurs palettes de chocolats savent également se démarquer, notamment celle nommée «Rêves de cachemire», faite avec du lait de chèvre. À essayer!

Gracieuseté, Qantu Gracieuseté, Qantu Gracieuseté, Qantu

Adresse : 4560 Rue de Rouen, Montréal Horaire : Lundi au jeudi de 11h à 17h Vendredi de 11h à 18h Samedi de 11h à 16h Commandes en ligne disponibles sur leur site web