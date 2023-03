3 façons de profiter du temps des sucres en ville

Ça y est, le temps des sucres est commencé! Mais parce que ce n’est pas tout le monde qui a l’envie ou le temps de sortir de la ville pour dénicher la meilleure cabane où terminer un bon repas en se sucrant le bec, Métro a répertorié trois expériences différentes, toutes à Montréal. Et toutes avec une option végé qui ne fait pas pitié!

Le brunch au Marché des artisans

Le cassoulet du brunch. Photo: Marché des Artisans

Situé dans l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, le Marché des artisans regorge de produits locaux. C’est donc tout naturel que sa cafétéria (qui est pas mal plus haut de gamme que celle que vous avez pu connaître à votre école secondaire) mise sur l’érable en cette période de l’année.

Arrivez avec un gros appétit, parce que tout un menu vous attend: soupe aux pois accompagnée de pain de campagne grillé à l’ail, cassoulet maison avec poitrine de porc pochée lentement (ou ragoût de tempeh grillé, pour les végés), œufs mollets à l’huile de truffe, légumes racines rôtis au sirop d’érable, pommes de terre rôties aux herbes ainsi qu’oreilles de crisse (ou chips de taro) servies avec ketchup fumé.

Gardez-vous de la place pour le dessert, soit une tartelette au sucre et un petit entremet. Pour un extra de 9,50$, on peut également déguster un poudding chômeur.

Les vendredis, samedis et dimanches entre 10h et 13h, jusqu’au 10 avril.

45$ par adulte, 18$ par enfant.

900 Boulevard René-Lévesque Ouest

Site web



Le souper sur la terrasse du William Gray

Un des dômes sur la terrasse de l’hôtel William Gray. Photo: Catherine Ouellet

Non seulement la terrasse située au huitième étage de l’hôtel William Gray offre une vue magnifique sur le Vieux-Port, mais en plus, elle est aménagée pour qu’on en profite en tout confort même l’hiver grâce à des dômes qui peuvent accueillir jusqu’à six personnes chacun.

Ici, on s’éloigne du menu traditionnel. Les plats gastronomiques reprennent plutôt les parfums d’érable, de fumée et de pomme (le seul fruit qu’on peut retrouver dans les cabanes à sucre!) pour nous rappeler les saveurs typiques exploitées d’une tout autre manière. Après un plateau à partager de charcuteries et de fromages, on a droit à des bouchées: gougères de mousseline de foie gras, cromesquis de fromage sauvagine avec oignons confits ainsi que roulés de saumon fumé à l’érable et crème de yuzu.

La ronde des entrées se conclut avec un carpaccio de betteraves marinées (beau clin d’œil aux marinades classiques!) rehaussé de fromage de chèvre fumé au bois d’érable et d’une vinaigrette au Sortilège ou un pithiviers de porc effiloché. L’épaule d’agneau et sa mousseline de patates douces, l’omble Chevalier avec fenouil braisé ou les orecchiette au truffes et au parmesan complètent le repas.

C’est beaucoup, mais ce n’est pas tout! Pour dessert, pouding chômeur ou cheesecake au pommes et Sortilège ainsi qu’une ronde de tire sur glace pour la tablée.

Tout le mois de mars.

Menu 5 services à 136$ par personne, un minimum de 4 convives par dôme.

421 Rue Saint-Vincent, au 8e étage

Site web

Une boîte repas de Labonté de la pomme

Les patates du repas traditionnel de Labonté de la pomme. Photo: David Mamàn/L’agence Culte

En cette première saison des sucres sans confinement ou mesures sanitaires depuis longtemps, bien des lieux à proximité de Montréal offrent encore des boîtes repas pour emporter, mais plus rarement à faire livrer. Avec Labonté de la pomme – qui propose aussi l’expérience en salle à manger, en pique-nique hivernal dans le verger ou en gourmandises sur le pouce – c’est toujours possible de profiter de la nourriture de cabane à sucre sans sortir de la ville.

L’offre se décline en deux menus, chacun disponible aussi en version végétarienne. La boîte repas traditionnelle inclus une soupe aux pois, des oreilles de crisse, du creton (végé, si souhaité), des fèves au sirop d’érable, une omelette de cabane à sucre, des patates rissolées, du jambon fumé (ou des boulettes végé), des saucisses fumées (végétariennes ou pas) et de la salade de chou maison.

La version gastronomique offre sensiblement la même chose, à quelques différences près: la version non végé propose plutôt une soupe à l’oignon, tandis que l’option végé remplace les oreilles de crisse par un amuse bouche, comme du popcorn à l’érable. Surtout, elle comprend une création ultra gourmande, un étagé de gaufres, de fromage Oka, de compote de pomme, de sirop d’érable et de viande fumée.

Comme si ce n’était pas assez, chacune des boîtes vient avec une petite bouteille de sirop d’érable, de la tire et le dessert du moment qui peut, par exemple, être un poudding chômeur.

Jusqu’au 23 avril.

Entre 90$ et 134$ pour 2 personnes, selon la boîte choisie, plus les frais de livraison.

Ou à aller chercher au 405 rang de l’Annonciation, à Oka.

Site web