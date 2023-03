Une maison de rêve à vendre dans l’ouest de l’île

Votre critère numéro un dans vos recherches de maison est qu’elle ait beaucoup de cachet? On a trouvé ce qu’il vous faut. Une des plus belles maisons de Montréal, lauréate du Prix émérite du patrimoine et du concours «La maison coup de cœur La Presse-Historia» en 2008, est en vente dans l’ouest de la ville.

Y habiter pourrait vous faire sentir comme un membre de la royauté. La maison a d’ailleurs été construite à la base pour le comte Edwin Crabtree par l’architecte Alfred Payne en 1927.

Elle a par la suite été rénovée avec une attention particulière aux détails. Le style architectural d’origine a été conservé, ce qui a permis à la propriété de remporter de nombreuses récompenses. Mais pour relever le tout, une belle piscine moderne a été ajoutée à l’arrière.

Visite guidée

On vous fait faire la visite, en commençant par le rez-de-chaussée: le hall d’entrée fait en véranda est très lumineux; ses bancs intégrés et ses fenêtres restaurées permettent de profiter du soleil au printemps et en automne.

Ensuite, on passe à la salle à manger, laquelle peut accueillir plus de 15 personnes. Tout à côté se trouve un superbe salon dont les murs sont constitués de bibliothèques en bois qui offrent une super décoration en plus de beaucoup de rangement pour les livres. Ce salon est prolongé par un espace bureau, également très lumineux.

Toujours au même étage, on trouve une grande cuisine avec un coin-repas et un accès direct au jardin et à la piscine. Le rez-de-chaussée comporte également une salle d’eau et une salle de lavage.

Passons au deuxième.

Cet étage est composé de quatre chambres spacieuses et lumineuses disposant chacune de placards. On y trouve aussi deux salles de bains. La principale est en soi une véritable œuvre d’art garnie de marbre et de bois. L’ensemble est digne des plus beaux palaces.

Continuons de monter.

Des escaliers mènent à un très mignon troisième étage constitué d’une salle familiale et d’une chambre qui bénéficient d’une luminosité généreuse. Les prochains propriétaires pourraient aussi y aménager un majestueux bureau à l’écart des autres pièces.

Si on redescend, on trouve au sous-sol une autre salle familiale, un espace de jeu, un bureau ainsi que beaucoup d’espace de rangement. En plus, il y a une salle de bains dotée d’un sauna!

À l’extérieur, dans le jardin, on peut plonger dans la somptueuse piscine d’eau salée en forme de L. La cour comporte également un grand cabanon en brique ainsi qu’un système d’éclairage et d’arrosage intégré. C’est un véritable havre de paix et d’intimité.

Bon, on vous vend du rêve avec ce château, mais sachez qu’il n’est évidemment pas donné.

Prix demandé : 1 890 000 $.

La maison est mise en vente par le courtier Julien Beaumier de Remax.