Le pâtissier Patrice Demers en résidence à New York

La sommelière Marie-Josée Beaudoin et le chef pâtissier Patrice Demers seront à New York ce printemps.

Un an après la fermeture de Patrice Pâtissier, leur comptoir gourmand de la Petite-Bourgogne, le chef pâtissier Patrice Demers et la sommelière Marie-Josée Beaudoin refont surface… à New York! Le couple de passionnés se partagera la cuisine et la salle du restaurant Fulgurances Laundromat pour une résidence de plusieurs semaines.

Après avoir été invité par le restaurant new-yorkais l’automne dernier lors d’une première soirée «vraiment incroyable», le chef pâtissier a annoncé mercredi qu’il y retournera bientôt pour une résidence plus longue. «Dans exactement un mois on retournera dans notre ville préférée pour effectuer une résidence de 7 semaines, du 2 mai au 17 juin, chez [Fulgurances Laudromat]», a-t-il écrit sur Instagram.

En effet, l’établissement situé dans le quartier de Greenpoint, à Brooklyn, a pour habitude d’accueillir des chefs en résidence pour une expérience culinaire sans cesse renouvelée. Ça sera donc le tour de Patrice Demers, qui semble déjà se réjouir de «signer le menu au complet et de collaborer avec la formidable équipe de Fulgurances».

Sa partenaire d’affaires et dans la vie, la sommelière Marie-Josée Beaudoin, sera aussi de la partie en salle pour «partager [leur] passion et [leur] vision de la restauration aux New-Yorkais», précise Patrice Demers.

Les réservations seront disponibles un mois à l’avance.