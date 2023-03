Le Grand PoutineFest repart en tournée

Steak, blé d’Inde, patate? Hmm… Plutôt frites, sauce et skouik-skouik! Eh oui, le PoutineFest sera bientôt de retour dans une ville près de chez vous à l’occasion de sa tournée qui débutera le 27 avril et prendra fin le 17 septembre prochain.

Ça sera le moment idéal pour goûter à une vingtaine de poutines spéciales telles que celle aux crevettes bang-bang, au shish-taouk, au canard confit ou aux divers ingrédients véganes. En plus de vous régaler, vous pourrez profiter des sites, accessibles gratuitement, pour vous divertir.

Petite nouveauté cette année, en plus de servir des poutines en tout genre, les sites seront animés par des spectacles d’humour le jeudi (dans toutes les villes), des spectacles de danse (à Montréal, Québec, Laval, Saint-Jean-sur-Richelieu et Granby), des chansonniers (dans la région métropolitaine) et 300 pieds de jeux gonflables.

Parce que manger donne soif, des kiosques de microbrasseries locales seront aussi au rendez-vous pour vous faire goûter de leurs produits. Et parce qu’il n’y a pas de salé sans sucré, Mademoiselle Croquignole servira des funnel cakes et des cafés frappés.

Pour la bonne cause

Le festival donnera une partie de ses produits à Opération Enfant Soleil pour une deuxième année consécutive.

«Cette association nous a permis d’amasser près de 100 000 $ pour la cause l’an passé. Nous voulons donc poursuivre notre mission de laisser une marque positive à l’échelle provinciale. S’associer à Opération Enfant Soleil permet donc de redonner à plusieurs hôpitaux à travers le Québec», a fait savoir Maude Couillard, directrice générale des productions FGM (propriétaire du Grand PoutineFest), par voie de communiqué.

L’événement poursuit également son virage vert, débuté l’année dernière. Vos poutines seront donc servies dans des plats réutilisables (vendus au coût de 2$) et tous les contenants ou accessoires seront réutilisables, recyclables ou compostables.

Le festival se rendra au total dans 21 villes à travers la province, que voici :

Pour connaître les lieux exacts dans chaque ville, vous pouvez consulter le calendrier ici. Les heures d’ouverture des sites seront généralement les suivantes : Jeudi et vendredi: de 17h à 21h

Samedi: de 12h à 21h

Dimanche: de 12h à 20h