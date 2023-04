H&H Bagel crée le bagel farci au fromage à la crème

Après Nike et ses sneakers rendant hommage au bagel montréalais, une autre innovation entend secouer l’univers du bagel. En effet, la chaîne new-yorkaise H&H Bagel vient de lancer ce vendredi le «tax free bagel» en partenariat avec la marque de fromage à la crème bien connue Philadelphia.

Du fromage à la crème dans un bagel, «quoi de plus classique?», direz-vous. Oui, sauf qu’au lieu de couper ses petits pains en deux et d’étaler le fromage à l’intérieur, H&H Bagel a opté pour une solution plus originale: les farcir directement de Philadelphia. Pratique pour ne pas s’en mettre plein les doigts!

Mais, outre son aspect novateur, cette invention a aussi – et surtout – pour but de mettre en lumière un enjeu bien new-yorkais, la bagel tax, ou la taxe sur les bagels en français, qui s’élève à 8¢ par petit pain troué. Puisque cette taxe ne s’applique qu’aux bagels découpés et tartinés, les nouveaux bagels farcis de H&H n’y sont pas assujettis, comme l’explique Philadelphia dans une vidéo partagée sur sa page Instagram.

Vendus en boutique, les bagels farcis sont aussi disponibles en livraison partout aux États-Unis. Si une telle taxe n’existe pas à Montréal, il n’est pas impossible que la nouvelle création inspire nos fabricants de bagel préférés, qui sait?