3 restos pour se bourrer la face de crabe des neiges

Une des périodes préférées de l’année dans le calendrier des foodies, c’est sans aucun doute la saison du crabe des neiges. Et il faut se dépêcher, parce que ça ne dure pas une éternité!

Commencée il y a deux semaines, la pêche au crabe des neiges dans le Bas-Saint-Laurent, en zone 17, prend fin le 24 juin, à moins que les quotas ne soient atteints avant ça. Sur la Côte-Nord, en zone 16, la pêche a débuté un peu plus tard, au début du mois d’avril.

Pour profiter pleinement de cette période, Métro vous propose trois adresses où déguster ce crustacé au goût fin, qu’il soit dans son plus simple appareil ou qu’il soit plus savamment travaillé, sans qu’il se fasse voler la vedette.

Joséphine

Le chef David Bernard. Photo: Joséphine Photo: Constance Cazzaniga

Restaurant incontournable en matière de fruits de mer, l’établissement se transforme en conservant son ADN. Après cinq années à miser sur des saveurs asiatiques, Joséphine passe aux classiques français et italiens sous la gouverne de son nouveau chef, David Bernard. Exit les algues et les chips de riz, bienvenue aux moules-frites et au risotto au homard!

Même avec ce changement de garde, l’endroit conserve les plateaux orgiaques de fruits de mer qui ont fait sa renommée depuis son ouverture. En cette saison du crabe des neiges, on peut évidemment en commander pour le déguster tel quel, mais on peut aussi suivre les inspirations du chef. Le mot d’ordre: respecter le produit! Servi avec une mayonnaise, des radis et quelques œufs de poisson, le crabe est mis en valeur, comme il se doit.

4007, rue Saint-Denis

Site web

Chez Lévêque

Restaurant ouvert depuis un demi-siècle, Chez Lévêque propose une cuisine de style brasserie française en respectant la tradition. Ça, ça veut dire qu’on filète les poissons sur place, qu’on fait les charcuteries maison et qu’on sert le crabe en toute simplicité. Froid, il est accompagné ici d’une mayonnaise (maison, évidemment), tandis que chaud, on le sert avec un beurre blanc à la ciboulette ou – le classique des classiques – avec un beurre à l’ail. On ne s’en tanne pas!

1030, avenue Laurier Ouest

Site web

Vinvinvin

Quoi de mieux pour accompagner les bons jus du bar à vin Vinvinvin que du crabe des neiges de la Côte-Nord? Et quoi de mieux pour accompagner le crabe des neiges que les bons jus du Vinvinvin? L’équipe de l’établissement saura vous conseiller en matière d’accords, histoire que le goût du vin ne camoufle pas celui du crabe, qu’on sert ici avec une huile verte pour ajouter une subtile saveur de fines herbes. Fraisfraisfrais, qu’on dirait!

1290, rue Beaubien Est

Site web