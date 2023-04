Vegapalooza: la nouvelle foire de l’innovation végane  

Photo: Gracieusetés, bumble bloom et BY2048

Envie de découvrir des «produits de la mer», des «fromages» ou encore du «miel» 100% végétaux? La foire végane Vegapalooza, qui débarque en ville pour la première fois cette fin de semaine, présentera toutes les dernières innovations en matière de bouffe végétale.

Pour sa toute première édition, le Vegapalooza, qui se qualifie comme la «première foire printanière végane à Montréal», se déroulera du 29 au 30 avril prochain à la Maison du développement durable.

Sur place, on trouvera une vingtaine de kiosques de produits végétaliens pour découvrir des saveurs et faire des réserves de ces substituts de produits d’origine animale. Des artisans présentant des soins corporels et des accessoires de mode éthiques seront aussi de la partie.

Parmi ces derniers, on retrouve entre autres :

Cet événement a été lancé par les organisateurs du Marché de Noël Végane et l’entreprise de sauces végétales Bodhï Gourmet.

Dates et heure : 29 et 30 avril de 10h à 18h Où : Maison du développement durable Entrée gratuite, billets disponibles ici.