Tony Hawk tête d’affiche de C2 Montréal 

Considéré par plusieurs comme le plus grand skateboarder de tous les temps, Tony Hawk, qui est aussi entrepreneur, donnera une conférence lors de la prochaine édition de C2 Montréal, qui se déroulera du 24 au 26 mai prochain.

Celui qui, en 1999, a été le premier à réussir un 900 sera des conférencier.ère.s du 25 mai pour parler non pas de ses prouesses sportives, mais de son parcours entrepreneurial. C’est qu’il est propriétaire – pour ne nommer que quelques-unes de ses entreprises – d’une franchise de jeux vidéo, d’une ligne de vêtements et d’une maison de production de films.

Lors de sa conférence, il abordera surtout la résilience dont il a fait preuve au cours de sa carrière ainsi que l’importance de son projet Skatepark Project, qui aide les communautés dans le besoin à obtenir des planchodromes accessibles et sécuritaires.

Parmi les autres conférencier.ère.s qui seront présents à C2 Montréal, on compte entre autres la cheffe et autrice new-yorkaise Natasha Pickowicz, l’avocate en droit familial Laura Wasser (qui a représenté quelques vedettes au cours de sa carrière), David Bensadoun, PDG d’Aldo, de même que Michelle Shnaidman, PDG et fondatrice de Bellesa, une entreprise érotique menée par des femmes, pour des femmes.

C2 Montréal, événement annuel créatif d’affaires, se tiendra pour sa 12e édition à la Place Ville Marie, à l’Esplanade PVM et à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth.

