Judith Lussier vend son spacieux condo montréalais 

La journaliste, chroniqueuse et autrice Judith Lussier a mis en vente son condo situé à Hochelaga-Maisonneuve, dont le design est signé par la firme d’architecture et de design catherine catherine.

Le loft de huit pièces, aménagé dans un ancien immeuble datant de 1919, est situé sur l’avenue Jeanne-d’Arc, au cœur du quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Dessiné en 2018 par la firme catherine catherine, le spacieux condo de 1910 pieds carrés dispose de hauts plafonds, et d’un design moderne avec son plancher de béton, ses accents de bois et ses fenêtres et puits de lumière qui permettent l’entrée de lumière naturelle.

«J’ai tout aimé de cette maison. Ses volumes, son odeur, le design [de catherine catherine], le quartier. Un lieu très inspirant pour écrire des séries télé apparemment! Mais il est temps pour nous de voler vers de nouvelles aventures!», a écrit la propriétaire dans une publication Instagram ce matin, faisant référence au travail de sa conjointe, Marie-Andrée Labbé, auteure notamment des séries Trop et Stat, dont on reconnaît les affiches dans plusieurs photos de la propriété.

Anciennement utilisé comme local commercial, l’espace réaménagé est aujourd’hui doté de deux chambres à coucher, d’une belle cuisine à aire ouverte, d’un espace bureau, d’une salle de bain, d’un sous-sol (à aménager) et d’un garage. Il est également possible de construire une terrasse sur le toit.

Prix demandé: 730 000 $ Lien Centris ici.