La Tour du Port de Montréal et ses robots prêts pour les visites  

Après trois ans de construction, l’Administration portuaire de Montréal a dévoilé au public le 27 mai dernier sa tour vitrée de 65 mètres de hauteur située tout au bout du Grand Quai du Port de Montréal. Sa visite donne un point de vue unique sur la métropole, en plus d’offrir une expérience culturelle immersive.

«On veut ouvrir le port à la communauté. On ne se rend pas compte que 80% de ce qu’on consomme passe par ici, explique à Métro Renée Larouche, directrice des communications de l’Administration portuaire de Montréal. C’est avant tout un legs aux Montréalais.»

Photo : Arianne Lebreux-Ebacher / Métro

À l’entrée de la très haute tour se trouvent des robots en forme de bouées qui s’occupent de l’accueil des visiteurs. Dans ce même espace, une œuvre en aluminium signée par Jordi Bonet et commandée par le port en 1967 couvre un mur. Technologies, art et histoire se rencontrent ainsi dès le début de la visite.

Photo : Gracieuseté, Port de Montréal

Un ascenseur s’occupe de vous amener au haut de la tour, où des bornes interactives vous en apprennent davantage sur la ville, de manière participative et ludique. Pour activer ces bornes, il faut prendre un des neuf ballons bleus au sol, qui comportent neuf expériences distinctes.

Photo : Arianne Lebreux-Ebacher / Métro

«Évidemment, il y a une vue magnifique, mais au-delà de la vue, on voulait créer une expérience interactive pour pouvoir transporter les Montréalais et les touristes dans différents quartiers montréalais et dans des capsules portuaires, parce qu’autrement, on ne peut avoir facilement accès au port pour des raisons d’opérations», explique Philippe Bertout, directeur du Grand Quai du Port de Montréal.

Ainsi, en approchant un ballon devant le capteur d’un des écrans, vous pourrez découvrir, entre autres, la chaîne logistique du Vieux-Port, les attraits de différents quartiers de Montréal, et le mont Royal au fil des différentes saisons. On peut même s’amuser à faire bouger des patineurs sur la glace en hiver : de quoi divertir les enfants!

Sur ce même étage, l’Orchestre Métropolitain de Montréal laisse son empreinte dans cinq ballons suspendus : «L’idée était d’avoir deux belles institutions : le Port de Montréal et l’Orchestre Métropolitain», résume le directeur du Grand Quai du Port de Montréal. Vous pouvez donc pousser les boules, qui émettent différents sons, pour créer une symphonie portuaire. Le tout, créé sous la direction du maestro Yannick Nézet-Séguin.

Photo : Arianne Lebreux-Ebacher / Métro

Les personnes qui n’ont pas le vertige peuvent ensuite emprunter l’impressionnant escalier hélicoïdal fait en chêne blanc et en laiton, qui reprend le look typique des marches d’appartements du Plateau, vers le fameux sol vitré au sommet.

Photo : Arianne Lebreux-Ebacher / Métro

Cet étage, qui peut accueillir jusqu’à 200 personnes, constitue le clou du spectacle, puisqu’il offre une vue de 360 degrés sur la ville, permettant de voir Habitat 67, le mont Royal ainsi que le fleuve et les montagnes.

La tour et ses alentours

Bien que la tour vole le spectacle, le Grand Quai regorge d’attraits touristiques pour tous les goûts. La promenade d’Iberville, qui se situe sur l’ancienne gare maritime qui permettait d’accueillir les croisières, s’est par exemple refait une beauté sous le nom toit vert. Ainsi, vous pouvez admirer les 24 000 plantes qui s’y trouvent en été, et profiter de la zone détente, qui permet d’observer les gens arriver de croisières.

Tout près, le Centre d’interprétation portuaire vous renseigne sur l’histoire du transport des marchandises sur les lieux et présente l’expo À bon port!, une occasion d’en apprendre davantage sur les métiers et activités portuaires. D’autres œuvres se trouvent à quelques pas de là, tout près de l’eau, pour profiter de la vue.

Adresse : 200, rue de la Commune Ouest, Montréal Heures d’ouverture ici. Tarifs : Adulte : 15 $ Aîné : 13 $ Étudiant : 12 $ Enfant de 4 à 10 ans : 10 $ Moins de 4 ans (maximum de deux enfants par adulte) : gratuit Famille avec deux ou trois enfants : 45 $