Les Guinguettes feront vibrer le Sud-Ouest et le Vieux-Montréal cet été

Le coup d’envoi des Guinguettes de Montréal, lieu de festivités estivales en plein air, sera lancé le 22 juin prochain dans le Sud-Ouest de Montréal avant de s’établir dans le Vieux-Port plus tard cet été.

C’est depuis 2020, dans le Sud-Ouest, que les montréalais.e.s et les touristes peuvent profiter du bord de l’eau de la métropole dans une ambiance festive et gourmande, signée les Guinguettes. Au programme de chaque édition: animations, comptoirs de restauration, concerts en plein air et buvettes.

Parmi les stands gourmands se retrouve, encore cette année, Merci Tâta, 100% végane, qui sert notamment des tapas, des hot dog, des burgers et des churros.

Le Marché Tropical est également de retour, offrant un espace où visiter une trentaine d’artisans, artistes et producteurs locaux afin de découvrir leurs produits. Vous pourrez notamment magasiner des bijoux, des cosmétiques et des objets décoratifs.

La Fête nationale du Québec sera aussi soulignée le 24 juin, avec une programmation spéciale sur les deux scènes du parc de l’Ancienne-cour-de-triage qui mettra en vedette plus de 80 artistes d’ici, notamment le Winston Band, en plus d’offrir jeux et animations pour la famille.

«Nous sommes très fiers que, cette année encore, la saison des Guinguettes débute avec les célébrations de la Fête nationale dans le Sud-Ouest. Entrez dans la danse et profitez d’une très belle programmation festive autour de spectacles et d’animations gratuits, qui se dérouleront au bord du canal de Lachine», a déclaré par voie de communiqué Line Basbous, directrice générale de la Lutinerie de Montréal qui organise l’événement.

Plus tard cet été, à partir du 3 août, les Guinguettes s’installeront dans le Vieux-Montréal, au pied de l’emblématique bâtiment de Farine Five Roses.

Dans le Sud-Ouest Où : au parc de l’Ancienne-cour-de-triage Dates : Du 22 au 25 juin Heures : Jeudi de 15h à 23h Vendredi et dimanche de 11h à 23h Samedi de 10h à 23h Marché Tropical : Vendredi au dimanche de 11h à 19h Samedi de 10h à 19h

Dans le Vieux-Montréal Où : au parc de la Berge des Coursiers Dates : Du 3 au 6 août Heures : Jeudi et vendredi de 16h à 23h Samedi de 11h à 23h Dimanche de 11h à 21h Marché Tropical : samedi seulement de 11h à 20h

Programmation complète sur le site web de l’événement.