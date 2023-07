Les Premiers Vendredis feront la fiesta dans le Vieux-Port en août

Les Premiers Vendredis et leurs camions-restaurants s’installeront exceptionnellement dans le Vieux-Port au mois d’août. Et pour l’occasion, ce «Vendredi» qui s’annonce aussi festif que gourmand ne durera pas un, mais trois jours!

Après avoir mis à l’honneur la cuisine du Brésil, puis des Philippines sur l’Esplanade du Stade olympique en juin et en juillet, c’est au Quai de l’Horloge dans le Vieux-Port que les Premiers Vendredis célèbreront la culture mexicaine et d’Amérique latine les 4, 5 et 6 août prochains.

Nachos, tacos, quesadillas, tortillas, arepas, choripan, churros… les restaurants qui seront de la partie proposeront tous une formule permettant de découvrir ces spécialités culinaires et bien d’autres pour moins de 10 $ la portion. Afin de créer une ambiance encore plus chaleureuse et festive, plusieurs artistes et DJs animeront l’événement.

À noter que l’accès au site, d’habitude gratuit, sera cette fois-ci payant, le prix du billet étant de 5$ par personne. Les Premiers Vendredis retrouveront ensuite leurs habitudes en regagnant l’Esplanade du Stade olympique dès le 1er septembre.

Quelques uns des camions de rue présents:

La Cabane à Chichis

Churros & Churros

À l’Arrêt

Le Roi Du Tacos Express

Bubble Contact

La Maison d’Anita

Bistro L’Arepa

Mango Tropical

Miss Tacos

Horaire Vendredi 4 et samedi 5 août : 12 h à 23 h

Dimanche 6 août : 12 h à 20 h