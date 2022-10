BocoBoco simplifie encore le vrac en ligne

La jeune épicerie en ligne de vrac BocoBoco, qui livre à domicile des produits locaux, biologiques et artisanaux dans des contenants consignés réutilisables, fait peau neuve… virtuellement et physiquement!

D’abord, la jeune pousse — sacrée grande gagnante du concours zéro déchet de la Ville de Montréal il y a trois ans — propose un tout nouveau site, encore plus convivial, dans le but de simplifier toujours davantage le quotidien et de délester de tout stress les adeptes (ou adeptes en devenir) du vrac.

Par exemple, l’on peut désormais sélectionner ses produits par recettes ou par préférences alimentaires. De plus, afin de soutenir ses client.e.s dans leur démarche zéro déchet, BocoBoco leur propose un suivi ludique du poids total en déchets évités depuis leur inscription et leur réserve des avantages au fil du temps.

La fondatrice et directrice générale de BocoBoco, Lauren Rochat, et la présidente-directrice générale de Recyc-Québec, Sonia Gagné. Photo : BocoBoco

Bien relax devant son écran, l’on peut faire son épicerie de façon écologique parmi plus de 750 aliments locaux (produits secs, fruits et légumes frais, boucherie, fromagerie, prêt-à-manger), en plus des cosmétiques et produits d’entretien.

Une fois la commande passée en ligne, ne restera qu’à saluer la personne qui la livrera chez soi, à vélo ou en véhicule hybride, dans les contenants consignés et à lui remettre par la même occasion nos précédents contenants. Ceux-ci seront nettoyés, puis circuleront de nouveau.

En fondant BocoBoco en 2019, la directrice générale Lauren Rochat (qui admet avoir elle-même consacré beaucoup trop de temps à remplir ses pots de vrac en boutique dans le passé) souhaitait rendre l’achat en vrac plus simple et attrayant, afin de rallier plus de gens à ce système écologique. Si vous souhaitez adhérer à l’achat en vrac mais manquez de temps pour aller remplir vos pots dans une boutique de votre quartier, vous avez une solution à portée de doigts.

BocoBoco propose des contenants en verre consignés, que l’entreprise récupère au moment des livraisons. Ils seront nettoyés, puis remis en circulation. Photo : BocoBoco

Éviter encore plus de déchets

Décidément, l’entreprise de Lauren (le premier commerce en ligne reposant sur l’économie circulaire au Québec, doit-on souligner) a le vent en poupe!

L’entreprise est également déménagée dans un local du Plateau Mont-Royal trois fois plus grand que le précédent afin de l’aider à répondre à son nouvel objectif : sauver l’équivalent de 25 tonnes de déchets au cours des deux prochaines années, elle qui estime avoir déjà réussi à en rescaper en trois ans un peu plus de 9 tonnes, soit environ 104 000 emballages jetables.

Locaux de BocoBoco

5333, avenue Casgrain, local 101