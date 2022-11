Soupe à l’ancienne aux lentilles, à l’avoine et au thym

Cette soupe deviendra votre alliée les jours de grand froid, car elle tiendra sa promesse de vous rassasier tout en étant très savoureuse. Une bolée sans fla-fla qui procure la chaleur et l’énergie nécessaires pour affronter l’hiver.

INGRÉDIENTS

1 gros filet d’huile de cuisson végétale

4 gousses d’ail, hachées

3 échalotes, ciselées

6 1⁄2 c. à thé d’herbes salées

4 c. à thé de sirop d’érable

3 c. à thé de thym séché

1 c. à thé de graines de céleri

1 carotte, en rondelles

3 branches de céleri (avec les feuilles), en tranches

115 g (3⁄4 tasse) de rutabaga, en dés

1 pomme de terre, pelée et coupée en dés

2 feuilles de laurier

160 g (3⁄4 tasse) de lentilles du Puy

1,6 litre (6 1⁄2 tasses) d’eau fraîche

1 c. à soupe de jus de citron

35 g (1/3 tasse) de flocons d’avoine

Poivre du moulin (généreusement)

GARNITURE : Persil plat frais, ciselé

PRÉPARATION

Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu moyen. Faire dorer l’ail et les échalotes avec les herbes salées, le sirop d’érable, le thym, les graines de céleri et le poivre environ 2 minutes. Ajouter la carotte, le céleri, le rutabaga, la pomme de terre, le laurier et les lentilles en remuant 1 minute de plus. Ajouter l’eau, le jus de citron et l’avoine. Mélanger et porter à ébullition. Baisser légèrement le feu, couvrir et laisser mijoter environ 20 minutes en remuant de temps à autre. Retirer les feuilles de laurier. Servir dans des bols et garnir de persil.

On confond parfois le rutabaga et le navet. Bien que ces légumes-racines présentent quelques similitudes, ils se différencient par leur grosseur, leur couleur et leur saveur. Le navet est généralement plus petit. Sa chair est blanche tandis que celle du rutabaga est jaune.

Cette recette est issue du nouveau livre de cuisine de Geneviève Plante L’heure de la soupe publié aux Éditions La Presse. (152 pages; 26,95$)