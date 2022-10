La soupe asiatique réconfortante de Minh Phat Tu

Pour la Journée mondiale de l’œuf, pourquoi se limiter à deux oeufs tournés? On vous propose plutôt un consommé d’inspiration asiatique à base de ce succulent en-cas protéiné mitonné par le chef montréalais Minh Phat Tu (Mui Mui). Facile à préparer, cette soupe savoureuse saura réchauffer une fin de journée frisquette.

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 90 minutes

Donne : 4 portions

INGRÉDIENTS

3 gros épis de maïs

2 hauts de cuisse de poule

5 gousses d’ail

3 brins de thym

3 oignons espagnols, hachés finement

2 c. à table (30 ml) de beurre non salé

1 c. à table (15 ml) d’huile végétale

1 tasse (250 ml) de carottes moyennes, tranchées

1 c. à thé (5 ml) de poudre de curcuma

5 gros oeufs

3 c. à table (45 ml) de sauce soya faible en sodium

2 c. à table (30 ml) d’huile de sésame rôti

Sel et poivre au goût

PRÉPARATION

Étape 1

Cuire les épis de maïs 7 minutes dans 12 tasses (3 L) d’eau bouillante. Une fois le maïs cuit, retirer soigneusement les grains des épis et réserver.



Étape 2

Porter l’eau dans laquelle a cuit le maïs à ébullition de nouveau. Ajouter les hauts de cuisse de poulet, les gousses d’ail, le thym et les coeurs d’épis de maïs et laisser mijoter 1 heure à feu doux.



Étape 3

Filtrer le bouillon. Défaire les hauts de cuisse de poulet et les réserver.



Étape 4

Dans une poêle, faire sauter les oignons hachés dans le beurre et l’huile végétale. Lorsque les oignons deviennent translucides, ajouter les grains de maïs et les carottes et laisser attendrir 2 minutes.



Étape 5

Ajouter les oignons, les grains de maïs, les carottes, le poulet en morceaux et le curcuma au bouillon et faire bouillir 5 à 10 minutes.



Étape 6

Fouetter les oeufs dans un petit bol. Verser lentement les oeufs battus en un mince filet dans le bouillon, en remuant doucement.



Étape 7

Ajouter la sauce soya et l’huile de sésame. Assaisonner de sel et de poivre au goût.