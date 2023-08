11 microbrasseries cool où savourer une bière à Montréal

À Montréal, les microbrasseries où savourer une bière sur place abondent! Parce que l’identité d’une micro passe aussi par le lieu lui-même, voici une sélection d’établissements, emblématiques ou récents, qui allient nectars et espaces qui ont de la personnalité.

En cette Journée internationale de la bière, santé!

Silo

Située en plein quartier industriel d’Ahuntsic, Silo est une spécialiste des lager — la preuve, sa kellerbier Mont-Royal a remporté la compétition amicale Lager des lagers (à prononcer à voix haute), organisée par le Poincaré Chinatown. Et vous ne verrez plus jamais la mousse de la même façon après y avoir goûté ses lagers tchèques. Comme les commandes se passent au comptoir seulement, on en profite pour jaser bière avec l’équipe férue de ses boissons.



109, rue de Louvain Ouest

Messorem

Sise entre le canal de Lachine et de l’Aqueduc, dans le Sud-Ouest, la microbrasserie au logo de faucheuse se spécialise dans les bières houblonnées, acidulées et vieillies en barriques. L’on déguste les nectars de Messorem dans l’ambiance industrielle de sa terrasse aux tables turquoise et aux murs recouverts de graffitis.



2233, rue Pitt

La stout impériale au piment et au cacao de la brasserie Beauregard. Photo : page Facebook de Beauregard

Beauregard

Vous avez un faible pour les bières foncées ou souhaitez les explorer? Direction Beauregard! Située juste au nord de la Promenade Masson, dans Rosemont, la brasserie-distillerie fondée en 2018 se spécialise dans l’affinage et la fortification de bières noires… mais pas que! Elle réussira à coup sûr à faire (re)découvrir toute la richesse des bières artisanales, qu’elles soient noires, classiques ou barriquées.



2253, rue Dandurand

Les Sans-Taverne

Les Sans-Taverne, c’est plus qu’une brasserie et un bar, c’est une coopérative de travail ayant en son cœur la solidarité et qui fonctionne sans patron.ne depuis cinq ans. L’établissement de Pointe-Saint-Charles (secteur surnommé jadis le « quartier aux cent tavernes », qui les a peu à peu perdues en se désinstrualisant) accueille également expositions artistiques, concerts, soirées karaoké et autres soirées de quiz de culture générale.



1900, rue Le Ber, suite 101

4 Origines

Une autre destination de choix à Pointe-Saint-Charles pour les amoureux.euses de bière! On savoure les bières de 4 Origines sur la terrasse ou dans sa salle de dégustation au style industriel au haut plafond, derrière la porte de garage. Son camion de rue est bien stationné à côté de la terrasse, prêt à combler les fringales.





1304, rue Saint-Patrick

Mutoïde

À voir la typographie de Mutoïde, on pressent que le heavy métal n’est pas loin. Bières artisanales et musique pesante, voilà exactement l’accord à savourer à la brasserie au décor industriel d’Hochelaga, ouverte en 2020. Mais ce n’est pas parce que l’on peut y entendre du black métal qu’on n’y sert que des bières noires. Ces dernières partagent bel et bien la scène avec IPA et bières rafraîchissantes idéales aux journées radieuses sur la terrasse.



3135, rue Hochelaga

La terrasse derrière l’usine de L’Espace public, avenue Letourneux, dans Hochelaga. Photo : page Facebook de L’Espace public

L’usine de L’Espace public

Si L’Espace public, rue Ontario, est depuis longtemps un bar chouchou d’Hochelaga-Maisonneuve, la microbrasserie éponyme a eu la brillante idée d’ouvrir au public sa chaleureuse et verdoyante terrasse à l’arrière de son usine de production un peu plus à l’est, avenue Letourneux. L’on y déguste les bières hors de l’ordinaire qui ont fait la renommée de L’Espace public dans une ambiance aussi festive qu’intimiste.



2287, avenue Letourneux

Mellön, rue Saint-André, dans La Petite-Patrie, à la lisière de Villeray. Photo : page Facebook de Mellön

Mellön

Ouverte en 2021, la brasserie « Mellön », située à la lisière de Rosemont–La Petite-Patrie et de Villeray, fait déjà figure d’incontournable du quartier pour les adeptes de bon nectar houblonné. Comme diraient les cofondateurs de la micro au nom signifiant « ami » : en plus d’y brasser de la bonne bière, il s’y brasse de bonnes vibes.



7141, rue Saint-André

Isle de garde

L’on désire impressionner une date avec de la bonne bière… et de la tout aussi bonne bouffe? L’Isle de garde, dans La Petite-Patrie, s’avère une place de choix Comme la micro décontractée et réconfortante accueille sans arrêt une clientèle monstre, on se réjouit de son expansion l’an passé lorsqu’elle s’est annexé le café-boutique Chez Popo, dont l’arrière du local permet d’asseoir encore plus d’adeptes de bières.



1039, rue Beaubien Est

Harricana

Fondée en 2014, la brasserie Harricana, dans Villeray, à la frontière de Parc-Extension, s’illustre en matière d’art de la table, offrant repas et bière dans un décor élégant et épuré. Et pourquoi ses bières en canette arborent-elles toutes des numéros? C’est qu’elles sont inspirées par le sport, en plus de personnes qui choisissent un numéro servant à raconter l’histoire de chacune.



95, rue Jean-Talon Ouest

Le Relais Boréal Montréal

C’est l’an passé qu’a ouvert ses portes Le Relais Boréale dans Villeray, à la lisière de Parc-Extension, au splendide décor industriel doté d’immenses vitres donnant sur ses installations. La brasserie fondée en 1987, qui a été la première à offrir de la rousse au Québec, s’aventure aujourd’hui hors des sentiers qu’elle a pavés durant des années.



159, rue Jean-Talon Ouest