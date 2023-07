La Foire des vins et cidres d’ici de retour en plus grand

Les oenologues en herbe et les amoureux.euses du cidre pourront bientôt se retrouver pour trinquer! Et oui, après une première édition l’an dernier, la Foire des vins et cidres d’ici revient cet été en version bonifiée, en plus d’une date et plus d’un lieu.

Cet événement sera l’occasion parfaite d’aller à la rencontre de vigneron.ne.s et de cidriculteur.trice.s, de remplir son cellier de bouteilles inédites et d’assister à des conférences et ateliers gratuits.

Après avoir investi le Marché Jean-Talon l’année dernière, les Marchés publics de Montréal proposent cette année une première édition de la Foire au Marché Atwater le 5 août prochain de 10h à 18h. Treize vignobles et cidreries seront de l’événement.

Et c’est pas fini!

Le lieu original ne sera toutefois pas abandonné, bien au contraire. Une deuxième édition de la foire au Marché Jean-Talon se tiendra le week-end suivant, sur deux jours cette fois-ci, les 12 et 13 août. Pas moins de dix-sept vignobles et cidreries seront sur place pour faire découvrir leurs boissons.

Le 12 août, six conférences gratuites, animées par Geneviève Vézina-Montplaisir, coéditrice du magazine Caribou, seront présentées sur la mezzanine du Marché Jean-Talon.

Le lendemain, le 13, les Lauriers de la Gastronomie québécoise offriront des ateliers de dégustations animés par la directrice générale Christine Plante. Elle accueillera Caroline Beaulieu, sommelière au Légende par La Tanière et François-Emmanuel Nicol chef du même restaurant, tous deux récipiendaires des prix Sommelier.ère de l’année et Chef.fe de l’année du dernier Gala des Lauriers de la Gastronomie québécoise. Ils présenteront et feront goûter gratuitement de savoureuses bouchées en accord avec des vins ou cidres des producteurs participants de la Foire.



Les vignobles et cidreries à découvrir pendant l’événement Chemin des Sept

Cidre Sauvageon

Cidrerie Au Pied de Cochon

Cidrerie Autour de la pomme

Cidrerie Black Creek

Domaine du Cap

Domaine des Côtes d’Ardroise

Domaine du petit St-Joseph

Domaine Le Grand Saint-Charles

Équinoxe

Ferme Cidricole

Errant

Jus Sec

La Capsule Temporelle

La Cidrerie d’un hectare

Léon Courville Vigneron

Sommelier Nordiq

Vignoble 1292

Vignoble la Cantina

Vignoble Le Chat Botté

Vignoble Tête au vent

Pour les deux événements, une offre alimentaire et une ambiance musicale seront aussi au programme.

L’entrée aux événements est gratuite et le verre de dégustation est au coût de 5 $. Les dégustations sont au coût de 2 à 5 $ à la discrétion des vignobles et cidreries.