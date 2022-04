Un minichalet à louer… au-dessus des arbres!

Ce havre de paix au style minimaliste peut accueillir deux adultes à la cime des arbres et est accessible via une grande tour munie d’une plateforme en haut.

Les frères Simon et Jonathan Galarneau de Repère Boréal lancent UHU, un adorable minichalet locatif sur pilotis et perché dans les arbres, à une hauteur de dix mètres, en pleine forêt boréale. Wow.

Le UHU – qui signifie «hibou» en innu – fait partie du projet des entrepreneurs de Gatineau lancé à l’hiver 2020. Le domaine regroupe 32 petites habitations en pleine nature charlevoisienne.

Ce havre de paix au style minimaliste peut accueillir deux adultes à la cime des arbres et est accessible via une grande tour munie d’une plateforme à son sommet.

Le vertige passé, on peut enfin admirer la belle vue sur le fleuve au loin. Et la fenestration abondante tout autour de la cabane permettra aussi de le faire à l’intérieur.

Le confort sous le toit n’a pas été oublié non plus. La cabane est dotée d’un large lit queen, d’un plancher chauffant, d’un comptoir-bar, d’une cuisine complète, et même d’une belle douche avec un plafond de verre pour se laver sous les étoiles.

Photo :@Jonanthonyjames / @yulneverroamalone

De plus, un accès aux services de spa et de massothérapie vient gratuitement avec le séjour. Le rêve, quoi.

Le chalet est à louer pour 329 $ par nuit. Il faut également y passer deux nuitées au minimum.

Pour en savoir plus, on peut se rendre sur repereboreal.com.