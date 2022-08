Métro a testé…la danse en ligne en plein air

Envie de swigner en nature? C’est sur la piste de danse du parc des Rapides qu’il faut aller. Chaque mercredi et dimanche soir, jusqu’au 28 août, plusieurs amateurs de danse en ligne s’y rassemblent pour enchaîner les set-carrés. Métro s’est joint à la danse afin que vous sachiez à quoi vous attendre.

En arrivant sur les lieux, une soixantaine de personnes se trouvaient sur la piste. Nous avons vite su que nous n’étions pas de calibre face à tant de danseurs d’expérience et que nous allions être les plus jeunes sur le dance floor.

Coaster step, pivot, cha-cha… quoi? Nous entendons ces mots dans le micro en ayant aucune idée de leur signification. Nous essayons de suivre les pas des autres, mais sans trop succès (comme vous pouvez voir dans la vidéo ci-haut). Disons qu’on vous suggère de suivre un p’tit tutoriel sur YouTube avant ou de vous armer de patience pour apprendre les pas qui s’enchaînent assez rapidement.

Nous avons été étonnées de la qualité du système de son qui nous permettait de bien entendre les indications de la professeure, mais aussi de la variété de la musique: un peu de country, de la musique plus classique pour la valse et plus rythmée pour les petits pas rapides du cha-cha-cha. Contrairement à ce que nous pensions, la danse en ligne ne se limite pas aux notes westerns: c’est en fait toutes les danses sociales qui peuvent être pratiquées de manière individuelle, mais en ligne. C’est COVID-friendly, on aime!

Notre verdict

Si vous vous y connaissez un peu : allez-y! La piste donne une vue sur la rivière, l’ambiance est festive, les danseurs sont de bonne humeur. Si vous n’avez jamais fait de danse en ligne, comme nous, ce ne serait pas de trop d’apprendre un peu les rudiments de la danse en ligne avant de vous y rendre.

Ça tombe bien, on vous a concocté un petit lexique des pas les plus communs :

Coaster step : Reculer un pied à la fois et réavancer un pied à la fois (comme pour former un carré) Flick : On kick rapidement vers l’arrière Kick : On kick encore, mais vers l’avant Lock : Se déplacer en avant ou en arrière en croissant les pieds à chaque pas Pivot : On pivote d’un demi-tour et on pose le pied sur lequel on s’est lancé à l’arrière Stomp : On tape le plancher avec la plante de notre pied qui est disponible