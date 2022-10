Une longue patinoire festive au centre-ville 

Chaussez vos patins et votre manteau le plus funky. Un sentier glacé de plus de 300 mètres tout illuminé et musical sera inauguré le 17 février au centre-ville de Montréal dans le cadre du festival Montréal en lumière. Et devinez quoi? C’est gratuit!

Installé au cœur de la place des Festivals, le Sentier de patin Banque Scotia sera entouré de tubes lumineux DEL et reposera sur une structure située à 2,5 mètres au-dessus du sol. Parfait pour profiter des beaux panoramas urbains de la métropole avec une expérience multimédia unique en plus.

À cela s’ajoute une programmation musicale dès l’ouverture pour bien faire lever le party.

Vous pourrez patiner au son de musiques francophone, country, jazz et même électro (les soirs de 21h à 23h). Le dimanche, ce seront les animateurs d’ICI Musique qui seront responsables de mettre de l’ambiance dans la place.

L’accès est gratuit et il y a même un chalet public à l’entrée pour chausser ses patins.

Voici l’horaire détaillé d’accès à la patinoire:

Les jeudis et vendredis 17, 18, 24 et 25 février, de 17h à 23h

Les samedis et dimanches 19, 20, 26 et 27 février, de 12h à 23h

Du lundi 28 février au samedi 5 mars: de 10h à 21h

Découvrez la programmation complète de Montréal en lumière 2022 ici.