Programmation de crotte au Musée de la civilisation, littéralement!

Envie d’une semaine de relâche pas emmerdante? Eh bien, direction le Musée de la civilisation de Québec pour profiter d’une programmation familiale 100% crotte!

Oui, oui, c’est le temps de flusher à la toilette ses préjugés envers le caca du 5 au 13 mars.

On pourra entre autres élucider le mystère du monstre des égouts dans un rallye d’indices à découvrir partout dans les expositions.

Par ici les défis: les génies en herbe seront comblé.e.s par le laboratoire d’animation numérique MLab Creaform avec les personnages de la famille «Pas Emmerdante» et par le sympathique «Caca Quiz».

Pour se poser un peu (pas sur le trône là), la troupe de théâtre et compagnie d’animation Marie-Stella offre le spectacle Parfum de rose au Royaume de la Crotte… qui suivra les problèmes d’odeurs du fameux roi Omer.

Et finalement, quoi de mieux que d’entendre des histoires écrites par des conteurs lors de l’activité multimédia Les Contes des mille et une merdes?

On pourra aussi les écouter à la maison puisqu’ils seront webdiffusés sur le site du musée.

Bref, le menu sera excrément chargé (badum tss).

Une exposition sur les étrons

Cette thématique s’inscrit dans le cadre de l’exposition Ô Merde! présentée au Musée de la civilisation jusqu’au 23 mars 2023.

L’expo analyse la relation que l’on entretient avec la défécation, tout en présentant des objets anciens et contemporains sur le sujet.

Et comme après tout caca, il faudra se laver les mains: le tout se fera dans le respect des règles sanitaires. Le passeport vaccinal sera obligatoire pour les personnes de 13 ans et plus.

Consultez la programmation ici.