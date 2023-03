Une appli gratuite pour enjoliver son chez-soi

L’application Houzz, disponible sur appareils intelligents iOS et Android, offre une immense banque de photos et d’inspiration afin de rénover l’intérieur de notre maison ou appartement. Alors que ce soit pour nos gros projets de rénovation ou simplement moderniser notre espace actuel, on peut y trouver toutes sortes d’idées innovantes!

On a tous déjà eu un regain d’énergie à 22h pour changer les meubles de place dans la maison ou peinturer les murs d’une nouvelle couleur…

On finit alors par réaliser que ces idées folles ne sont pas réalisables à cette heure-là, mais on veut quand même satisfaire nos besoins de changement.

On se retrouve alors sur notre téléphone à regarder des idées de photos sur divers sites web.

Il est également possible de trouver toute l’inspiration nécessaire à nos projets de rénovation avec l’application Houzz. Allant du style contemporain ou éclectique au style moderne ou rétro, tout le monde y trouvera son compte.

D’ailleurs, l’application se retrouve parmi les meilleures applications Android de l’année 2021!

Top des applications Android pour l’année 2021

Changez de décor et modernisez votre espace grâce à l’application Houzz

L’application Houzz fournit un large inventaire de photos inspirantes afin de réactualiser le design intérieur de notre demeure.

« Large inventaire » sont des mots assez faibles, car on y retrouve plus de 25 000 000 d’idées de décors!

On retrouve plus de 25 000 000 d’idées de décoration sur l’appli Houzz!

Ces photos sont classées selon plusieurs catégories, sous l’onglet Photos:

Style: contemporain, éclectique, industriel, scandinave, classique, rétro, etc.

Espace: chambre, cuisine, salon, extérieur, salle de bain, etc.

Taille de la pièce

Budget

Pays

On retrouve donc un large éventail de filtres pour faciliter nos recherches.

Lorsqu’on clique sur une photo que l’on aime, on peut la sauvegarder et même poser une question à la personne qui l’a mise en ligne.

On peut facilement interagir avec les autres utilisateurs de l’application, soit en cliquant sur l’image ou par les forums de discussion.

Mais, si malgré tous les filtres disponibles, on ne trouve pas ce que l’on cherche, on peut demander de l’aide sur les forums de discussions, sous l’onglet Discussions.

Les utilisateurs et les experts répondent assez rapidement. Parfait pour accélérer nos rénovations!

Parlant d’experts, grâce à l’onglet Pros sur l’appli, on peut trouver des experts tout près de nous. On peut y découvrir, entre autres, des architectes, décorateurs, cuisinistes, paysagistes, ébénistes, jardiniers, fabricants de fenêtre, etc.

Et l’outil qui est vraiment innovant, c’est le fameux scrapbook virtuel, où l’on peut prendre les photos de décor qui nous allument et les imaginer dans notre propre maison ou appartement!

Bref, l’application Houzz offre un espace virtuel où il est possible d’échanger sur des sujets portant sur le design intérieur, et ce, totalement gratuitement!

Pour télécharger l’application Houzz sur l’App Store

Pour télécharger l’application Houzz sur le Play Store

Pour en savoir plus sur Houzz