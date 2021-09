Les noix d’ici, ça goûte quoi? 

Les noix du Québec ne sont peut-être pas aussi populaires que les pommes, mais elles sont pourtant tellement riches en saveurs. Découvrez les particularités de cinq variétés qui poussent chez nous.

La noisette

Ingrédient phare d’une certaine tartinade de renommée mondiale, la noisette n’a pas besoin d’être présentée. Tout en rondeur et en gourmandise, elle est la noix la plus commune au Québec.

La noix du noyer noir

Si sa texture est proche de celle de la noix de Grenoble, son goût est complètement original. Moins amère, sa saveur se démarque par des accents de sous-bois, de fromage bleu et de bleuet.

La noix cendrée

Cette noix douce, que nos voisins du Sud appellent butternut, se déguste fraîche juste après avoir été ramassée, contrairement aux autres noix qu’il faut d’abord laisser sécher. Son goût rappelle la noix de Grenoble, mais est légèrement plus sucré et sa texture, plus huileuse. Le noyer cendré est malheureusement menacé.

La noix de caryer ovale

Ce n’est pas pour rien qu’on la surnomme «la pacane du Nord» : son goût ressemble à s’y méprendre à celui de la pacane cultivée dans des régions plus chaudes.

La faîne du hêtre

Trop souvent oubliées, les faînes du hêtre peuvent se manger fraîches ou salées puis grillées au four. On en fait aussi des gâteaux, des tartes ou des mélanges pour la rando (avec des fruits secs et des grains).

TARTE AUX NOIX CENDRÉES ET AU SIROP DE BOULEAU

Gracieuseté Éditions Cardinal

Portions : 8

Préparation : 20 MINUTES

Cuisson : 60 MINUTES

Attente : 15 MINUTES

INGRÉDIENTS

PÂTE À TARTE

375 ml (1 1⁄2 tasse) de farine blanche

30 ml (2 c. à soupe) de sucre à glacer

85 ml (1/3 tasse) de beurre froid

1 pincée de sel

1 œuf

Eau froide

GARNITURE

30 ml (2 c. à soupe) de beurre

30 ml (2 c. à soupe) de farine

190 ml (3⁄4 tasse) de sirop d′érable

125 ml (1⁄2 tasse) de sirop de bouleau

125 ml (1⁄2 tasse) de cassonade

190 ml (3⁄4 tasse) de crème à cuisson 35 %

2 œufs

250 ml (1 tasse) de noix cendrées, grillées légèrement

PRÉPARATION

PÂTE À TARTE

Dans un robot culinaire, combiner la farine, le sucre, le beurre et le sel. Mélanger par intermittence (sans trop travailler la pâte) jusqu’à obtenir une texture un peu granuleuse. Ajouter l′œuf et mélanger une autre fois. Si la pâte colle aux parois du robot culinaire, ajouter un peu d′eau froide. Envelopper la pâte dans une pellicule plastique et la laisser 15 minutes au réfrigérateur. Sur un plan de travail enfariné, abaisser la pâte et l′étendre dans une moule à tarte. Réserver au réfrigérateur.

GARNITURE

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Dans une casserole, faire fondre le beurre, ajouter la farine et cuire pendant 1 minute. Ajouter le sirop d′érable, le sirop de bouleau et la cassonade, et faire cuire jusqu’à ce que les cristaux soient dissous. Ajouter la crème et porter à ébullition. Au premier bouillon, verser le liquide sur les œufs en brassant vigoureusement, puis laisser reposer. Déposer les noix grillées dans le moule à tarte, verser le mélange de garniture et faire cuire pendant 40 minutes.

Cette recette est tirée du livre Forêt publié aux Éditions Cardinal