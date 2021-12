7 adresses où trouver les meilleures bûches de Noël

La bûche de Noël est vraiment la reine des desserts du temps des fêtes (désolé pour les gens qui sont team sucre à la crème). Et on a l’embarras du choix si on veut se procurer ce roulé exquis dans une boutique du Grand Montréal. Voici où commander dès maintenant.

1-Ô Gâteries

Cette pâtisserie de Longueuil s’inspire des quatre saisons pour ses desserts au look vraiment fancy: sirop de bouleau, crème de beurre et agrumes sont notamment au menu! Un véritable délice, promis juré.

Prix: entre 6,50 et 37,80 $

entre 6,50 et 37,80 $ Coup de cœur: Bûche Automnale

La Bûche Automnale de la pâtisserie Ô Gateries.

2-Les Givrés

Pas envie de gâteau? Les Givrés vous proposent plusieurs formats de bûches à la crème glacée! On craque pour les décorations adorables… parfait pour une soirée Ciné-Cadeau.

Prix: entre 34 et 70 $

entre 34 et 70 $ Coup de cœur: Bûche Feu de camp

La Bûche Feu de camp de la boutique Les Givrés, une bûche de noël à la crème glacée.

3-Fous Desserts

Pour un petit goût du Japon à la française, on essaie les bûches de la pâtisserie Fous Desserts. Au menu: des saveurs exotiques qui s’amalgament à merveille aux plus classiques pour créer des bûches originales à souhait. Coup de cœur pour celle infusée au matcha. Arigato.

La Bûche Émeraude de la pâtisserie Fous Desserts.

4-Sachère Dessert

Les Montréalais.es peuvent certainement se régaler chez Sachère Dessert. Les bûches aux garnitures originales font rêver! Parmi les choix de saveurs: noix de coco, banane, pamplemousse… c’est comme passer Noël dans le Sud!

Prix: entre 30 $ et 65 $ (disponible du 7 au 31 décembre)

entre 30 $ et 65 $ (disponible du 7 au 31 décembre) Coup de cœur: Bûche végane Amatika

La Bûche végane Amatika de Sachère Desserts.

5-Première Moisson

Fidèle à son habitude, la chaîne de boulangerie et de pâtisserie nous propose cette année un menu aussi festif qu’éclaté, dont trois nouveautés. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Prix: entre 5,50 et 52,95 $

entre 5,50 et 52,95 $ Coup de cœur: Bûche signature Poire-Caramiel

La bûche signature Poire-Caramiel de la chaîne Première Moisson.

6-Crémy

Vous avez envie de caramel au beurre, de chocolat crémeux, ou autrement dit de bûches décadentes à souhait? On vous conseille de passer chez Crémy, à Montréal. Elles promettent d’impressionner vos convives.

Prix: entre 38 et 50 $ (en vente à partir du 10 décembre)

entre 38 et 50 $ (en vente à partir du 10 décembre) Coup de cœur: Bûche Cédrik

La bûche Cédrik de la pâtisserie Crémy.

7-Arhoma

La boutique Arhoma nous amène dans les saveurs hivernales avec des bûches dignes d’une balade en traîneau: pommes, pousses de sapins, gadelles… Manque plus que Casse-Noisette!

Prix: entre 6,50 et 58 $

entre 6,50 et 58 $ Coup de cœur: Bûche gadelles, citron et pousses de sapin

La bûche de Noël gadelles, citrons et pousses de sapin d’Arhoma.

*Les prix peuvent varier en fonction du format, du nombre de portions et du type de bûche choisie.