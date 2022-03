Recette végane: bol ramen

Vous raffolez tellement de nouilles ramen que vous aimez les manger même sans bouillon? Ce plat végane facile à préparer est pour vous.

BOLS RAMEN (MOI-Z’EN)

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 15 minutes

Portions : 4

Le nom de cette recette s’est imposé de lui-même. Mise en scène : Nicolas goûte pour la première fois à un plat cuisiné par Xavier.

Nicolas « Wow, c’est trop bon. C’est quoi ? »

Xavier « Une variation sur le bol ramen ! »

Nicolas « Il t’en reste ? »

Xavier « Ouais ! »

Nicolas « Bon ben, ramène-moi-z’en un ! »

FIN.

INGRÉDIENTS

Sauce

⅔ tasse d’eau tiède

⅓ tasse de sauce tamari

¼ tasse de sirop d’érable

3 c. à soupe de fécule de maïs

2 c. à soupe de jus de citron

1 c. à soupe d’huile de sésame grillé

1 c. à soupe de sauce piquante sriracha

1 c. à thé de poivre

Légumes et tofu

3 c. à soupe d’huile végétale

1 botte d’asperges, parées

1 barquette de champignons de Paris, coupés en tranches

1 bloc de 454 g de tofu extra ferme, coupé en fines lanières

2 c. à soupe de fécule de maïs

1 paquet de 225 g de nouilles style ramen (ou chow mein)

Garnitures (PAR PORTION)

1 pincée de graines de sésame

Oignons verts, hachés

PRÉPARATION

Sauce

01— Dans un petit bol, mélanger tous les ingrédients. Réserver.

Légumes et tofu

02— Dans une grande poêle, chauffer 1 c. à soupe de l’huile à feu moyen-élevé. Y faire revenir les légumes 5 minutes (les asperges doivent rester croquantes). Réserver.

03— Dans un bol, bien enrober les lanières de tofu de la fécule de maïs.

04— Dans la même poêle, chauffer le reste de l’huile à feu moyen-élevé. Y frire le tofu 3 minutes sans remuer, puis retourner les lanières et cuire encore 1 minute de l’autre côté. Le tofu doit être uniformément doré. Réserver sur une grille posée sur une assiette recouverte de papier absorbant pour éponger l’excédent d’huile.

05— Dans une casserole remplie d’eau bouillante, cuire les nouilles selon les indications du fabricant (attention, ce type de nouilles cuit rapidement). Égoutter et réserver.

06— Entre-temps, verser la sauce dans la poêle et laisser mijoter à feu moyen jusqu’à ce qu’elle épaississe. Ajouter les nouilles et les légumes, et mélanger pour bien les enrober.

07— Répartir la préparation de nouilles et le tofu réservé dans des bols. Parsemer des graines de sésame et d’oignons verts. Servir aussitôt.

Cette recette est issue du livre Recettes véganes pour gens actifs, écrit par l’athlète Xavier Desharnais et le nutritionniste du sport Nicolas Leduc-Savard (KO Média/200 pages/32,95$)